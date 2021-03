Estafanía Berardi narró la terrible experiencia que cuando tan solo tenía 17 años y fue en busca de un trabajo. La ex Combate reveló que cayó engañada en un prostíbulo y brindó detalles de lo sucedido.

luego de ver Sky Rojo, la serie que protagoniza Lali Espósito en Netflix donde encarna a una bailarina de un prostíbulo que intenta escapar con sus compañeras, la bailarina se animó a contar su experiencia de aquel recuerdo y lo compartió con sus seguidores a través de un video en su cuenta de Instagram.

“Caí en un prostíbulo engañada. Tenía 17 años, soy de Mar del Plata y quería buscar trabajo”, comenzó relatando. Estaba con mi amiga en el centro y nos fijamos los avisos en el diario. Uno decía se buscan bailarinas para shows y un número de teléfono. En ese momento mando un mensaje de texto y cuento que soy bailarina profesional. Me contesta que vaya a las 14 y charlemos. Estaba re contenta”, sostuvo la influencer.

“Fui y era una casa ubicada en el barrio Los Troncos, en Mar del Plata. Mi amiga sabía que iba a ir. Llego y una señora muy mayor me abre la puerta. Me siento a esperar pero no entendía qué era el lugar. Cuando veo el techo estaba decorado con telaraña de cotillón y en mi inocencia pensé que era un Instituto de Inglés que festejaban Halloween”, relató.

“Tocan timbre y era un varón. La señora me dice que espere de un lado y que no me vieran para que no me confundieran. Ahí viene una morocha en portaligas que estaba en cul… y ahí empiezo a ver que en las habitaciones había todas camas de dos plazas. Me pongo nerviosa y dije ‘tengo que salir de acá'”, manifestó Berardi. Y cerró: “Le digo a la viejita que estaba mi mamá en la puerta y que tenía que salir. Salí corriendo y lloré desesperada”.

Luego, Stefanía publicó el video y acompañó con un texto para concientizar. “Así me terminé dando cuenta que era un puterío, ya que no sabía cómo eran, nunca había visto uno. Y así me escapé y zafé. Terminé de ver la serie de Lali, #skyrojo y me acordé de esta historia que la tenía bloqueada en mi mente. Lo cuento, porque lamentablemente estas cosas siguen sucediendo y mi historia tal vez hace evitar que le suceda a alguien más”.