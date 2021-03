Alejandro Fantino siempre analiza en su programa de América TV , denominado «Fantino a la Tarde» los temas más importantes de nuestra actualidad. En este marco hoy hizo una durísima reflexión en pleno programa sobre el más importante de todos los temas en este momento. La llegada de una segunda ola de contagios de Covid-19 y la posibilidad de un nuevo aislamiento obligatorio como sucedió ya en otras partes del mundo.

Su opinión surgió cuando se trató el fin de semana largo próximo que se relaciona con Semana Santa, que sin dudas reunirá a mucha gente en diversos puntos del país con la intención de hacer turismo aprovechando el fin de semana largo. «El año pasado estábamos en Semana Santa encerrrados y con muchos menos casos de Coronavirus que ahora», comenzó diciendo el periodista.

«Entonces, digamos esto. Si no nos van a encerrar y tenemos 50 veces más de Coronavirus que el año pasado, el combo va a ser explosivo», agregó Alejandro. «Exactamente», contestó el doctor Carlos Regazzoni, quien los acompañó durante este año de pandemia en el programa para analizar cada nuevo aspecto que se conocía respecto al virus y a las medidas del gobierno argentino.

«No hay mucho más para pensar, si el año pasado y con menos Covid terminamos en una ola picante tipo octubre. Sin cepas tan contagiosas, imagínense ahora», cerró, totalmente sorprendido y preocupado. ¿Qué tendrá para decir el conductor al gobierno debido a la forma en que se está llevando a cabo todo? En las últimas horas se conoció una importante noticia que lo involucra y que seguramente lo debe tener muy apenado, así lo contó Maria Calabró en «Lanata sin Filtro».

«Bueno, se acuerda que en este espacio confirmamos la vuelta de ‘Animales Sueltos’. Le mandé la captura de ese enigmático tan elaborado que había hecho Alejandro Fantino. En sus redes sociales clavó una cebra, un rinoceronte, una gallina, un renacuajo… Y dijo ‘¿A que no saben qué vuelve?’. Y era ‘Animales Sueltos’, por supuesto. Bueno, olvídese. No vuelve, por ahora no. Ayer hablaba con una alta fuente del canal, la producción, etcétera, que me dijo que el programa queda en stand by por ahora. Así que esto de que había que acomodar los horarios el domingo con Luis Novaresio», indicó la periodista. ¿Cuál es el motivo para no regresar a la pantalla con dicho ciclo?