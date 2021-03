Este martes en Intratables, Fabián Doman logró una polémica revelación al asegurar en frente de cámaras que no va a ir a votar en las Selecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del domingo 8 de agosto de 202.

“El 8 de agosto, de entrada, van a tener rincón las PASO que acarrean la feroz, dura y estable condena del señor Paulo Vilouta y de quien les charla. Nos semeja una payasada. Un país que no posee plata ni para proceder a la esquina va a gastarse diez mil millones de pesos a fin de que escojan concejales en alguna localidad atractiva. ahora aclaro que no iré a votar. Ahora llámenme, pónganme, métanme preso, lo que deseen. Pero no pienso votar en las PASO en este contexto”, aseguró el conductor.

Después, en diálogo con sus compañeros de programa añadió: “Si estoy vacunado, voy”. Entonces, el periodista tildó a las PASO de ser “un absurdo proyecto de Néstor Kirchner que jamás sirvieron para nada y en las que siempre y en todo momento se escogieron aspirantes a dedo”.

Tengamos en cuenta que la ley establece que el voto en la República Argentina es obligación para esos ciudadanos que sean mayores de 18 años y inferiores de 70 que estén inscritos en el padrón electoral. Entre los 16 y 18 años de edad, el voto es optativo. En el caso de no ayudar a producir el voto, se debe justificar la sepa frente a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que sea correcto en los 60 días siguientes a la día de las selecciones.

Hasta 2019, la Cámara Nacional Electoral había fijado un importe 50 pesos argentinos como sanción a esos ciudadanos que no asistan a votar y que entonces no lo justifiquen. De no abonar esa multa, el infractor podría verse imposibilitado de efectuar gestiones o trámites frente organismos públicos en el transcurso de un año.