El diputado del Frente de todos Facundo Moyano mencionó que “no se vacunará ni con la Sputnik V ni con ninguna”, al referirse sobre la pandemia. Añadió que tuvo el virus un par de veces, sin síntomas, y que no cree en el COVID-19. Por su parte, apuntó que la pandemia generó una “cuestión muy psicosomática” en la gente que se enferman.

El legislador se distinguió de los pertenecientes de su familia que se vacunaron en el momento en que se destapó el escándalo de los vacunados VIP. Hugo Moyano aclaró entonces que como su mujer y su otro hijo han recibido la inmunización por el hecho de que son personal directivo de 2 proyectos sociales.

“No estoy vacunado ni me marcho a vacunar. Por mucho que me toque no me marcho a vacunar. No le siento buen fragancia al virus, tengo una cuestión personal de probabilidad y un análisis profundo de la pandemia por norma general. Es largo, pero no me persuade”, ha dicho.