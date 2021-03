Facundo Moyano, diputado del Frente de Todos, había hecho afirmaciones radiales polémicas este miércoles por la mañana en las que confirmaba que el coronavirus es una patología “psicosomática” y que no se iba a vacunar. Durante la noche, en C5N, solicitó excusas, explicó lo que intentó comunicar y aseveró que no es “antivacunas”.

“Deseo soliciar excusas francas a todos y cada uno de los que se tienen la posibilidad de haber sentido insultados por ello. El coronavirus ha traído mucha desgracia. No únicamente en perjuicio de la salud, sino más bien en la vida de la gente. No soy antivacunas. Me refería a que no creo en el efecto que produjo en mí, por el hecho de que tuve un par de veces coronavirus y no tuve ningún género de síntoma, tuve una vida completamente habitual”, expresó.

Facundo Moyano, hijo del sindicalista Hugo Moyano, se mostró en pos de la política sanitaria que transporta el gobierno y aseguró que mencionó que no se iba a vacunar por el hecho de que ahora había tenido la patología. Por su parte, mencionó que “no desea ingresar en la polémica de los antivacunas” y que tiene una compromiso por ser diputado.

“Más allá de que mi opinión tampoco influye en ninguna definición política en relación a esta cuestión, por el hecho de que no tengo ningún género de relación formal con el Ministerio de Salud, sí tengo una compromiso institucional en la política por ser diputado”, añadió. De cualquier manera, sostuvo su posición sobre que el coronavirus tiene “un aspecto psicosomático fundamental”.

“En verdad, tuve síntomas en el momento en que no lo tuve, como les pasó a bastante gente. Me da la sensación de que es una parte de las cosas que no se descifraron de esto. No creo de ningún modo que haya que desmerecerlo. No justifico de ninguna forma lo que dije, de ahí que solicito excusas, pero hay un montón de patologías que son psicosomáticas. Lo que crea es una cosa, es una parte de otra discusión. No descreo de la medicina”, completó Moyano.