Si bien el rating está acompañando a «MasterChef Celebrity 2» por la pantalla de Telefe, más de uno expresó que a la segunda temporada le falta la chispa que Vicky Xipolatakis, Rocío Marengo y el Turco García le supieron aportar su primera entrega. Con conocimiento interno del programa, Elba Rodríguez (ganadora de MasterChef Argentina) dio su perspectiva sobre el certamen.

«Yo a esta altura en la primera temporada ya tenía favoritos, ahora me pasa que no me engancho con ninguno. Tal vez necesito más tiempo, se nota mucha evolución en varios, pero es extraño. Supongo que pasa porque la primera edición es la novedad, es algo innovador y con eso se enganchan, y ahora es más difícil», explicó la profesional en «Por si las moscas.

Por otro lado, Rodríguez opinó sobre el peso de los personajes de la temporada actual frente a la original: «También puede ser cuestión de casting, el año pasado estaban El Polaco, Claudia, Vicky, personajes que le daban algo extra al show. Ahora creo que está más tranqui. No creo que sea por la falta de cualidad en cocinar, creo que les falta despertarse en la parte competitiva. Se da que falta ponerle más empeño, y quizás eso genera que no arranque».

Aunque sostuvo una postura crítica, la campeona de «MasterChef Argentina» destacó buen desempeño de Alex Caniggia frente a la cocina: «Me sorprendió mucho, él tiene una personalidad totalmente opuesta a lo que estoy acostumbrada y me imaginaba alguien más soberbio o sobrador, o más torpe en la motricidad fina, y la verdad fue una sorpresa en todo sentido».

«Los participantes al ser famosos tienen un brillo propio frente a cámara. Pero con el jurado pasó que también se fue instalando, y encontraron su lugar. Sus caras, sus comentarios… Donato le va a serruchar el piso a un par», agregó Elba Rodríguez destacando el rol del chef oriundo de Italia frente a Damián Betular y Germán Martitegui.