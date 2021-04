Carmen Barbieri fue la primera celebridad en firmar contracto en el mes de diciembre pasado para formar parte de «MasterChef Celebrity 2«. Tengamos en cuenta que el certamen fue un éxito a lo largo del 2020 y gracias a esto, la producción del espectáculo tomó la resolución de arrancar una segunda etapa con nuevos conocidos de forma prácticamente instantánea. Desgraciadamente, la madre de Fede Bal se contagió de Covid-19, fundamento por el que no ha podido grabar los primeros programas.

Tras volver como estaba, la actriz ha podido presentarse en los estudios de «Telefe» para grabar el período y hacerse que se encuentra en el certamen que conduce Santiago del Moro. En ese sentido, horas atrás, la capocómica conversó con Juan Etchegoyen para «Mitre Live» y, aparte de descubrir la fecha donde comenzará en el reality, expresó sus experiencias sobre esto.

En ese sentido, el conductor del período dio una información vital sobre Carmen Barbieri. «Hay una información esencial sobre Barbieri y su presentación en Masterchef, me lo termina de corroborar ella. ‘Desde el primer día de la semana en Masterchef, que emoción me da’, es lo que me afirma a esta hora la mamá de Fede Bal», manifestó el periodista sobre la charla que sostuvo con la capocómica.

«‘Estoy muy encantada’, me ha dicho después», contó Juan Etchegoyen. Cabe apuntar que Carmen Barbieri deberá amoldarse a las demandas del jurado, conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, sabiendo que sus esperanzas incrementan paulativamente en todas y cada una de las galas de «MasterChef Celebrity 2«.

En este momento, ahora recuperada y con mucho más fuerzas, más allá de que son bastante escasas las visualizaciones que logró en el planeta virtual, prontísimo la multitud va a poder ver a Carmen Barbieri en la pantalla muchacha, en el momento en que la exesposa de Santiago Bal se sume a al reality de cocina de «Telefe» que conduce Santiago del Moro, donde volverá a rencontrarse con el público.