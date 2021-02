Sin duda, la novedosa temporada del programa que conduce Alejandro Fantino por la pantalla de América televisión, en donde trabajan figuras como Luis Ventura, Marcela Tauro y Eduardo Battaglia, se torna poco a poco más picante. En ese sentido, lejos de ser de otro modo, a lo largo de la edición del jueves, el periodista deseó reivindicar a Carlos Menem y Julio Salvaje lo enmudeció al aire.

En los últimos días, Salvaje se vio envuelto en un polémico escándalo después de decirse de todo con Domingo Cavallo en un programa de A24. Por consiguiente, sin escapar del ojo de la tormenta, ayer el político se encaró a Fantino. En ese contexto, el periodista empezó diciendo: «Te deseo preguntar de Menem, por el hecho de que viste que hay una discusión sobre el tema Menem».

En esa línea, Fantino se explayó: «No entendemos bien qué hace la desaparición con Menem, está dividida la sociedad, pero varios creemos que iba a tener un lamento prácticamente en contra y hasta nuestra hija, Zulema, pasa a ser una figura políticamente apetecible». Ahora, el conductor de América disparó: «¿Te imaginaste que Menem podía llegar a dividir las aguas tras fallecido?».

No obstante, en ese instante Fantino logró una declaración que despertó una polémica reacción por la parte de Salvaje. Con relación a ello, el periodista lanzó sin filtro: «¿Te imaginaste que tanta gente lo saliese a respaldar y a decir: ‘Che, no estábamos tan mal en la temporada de Menem’?». Como resultado, el político lo encaró: «¿Vos viste muchas personas? no. Menem subió desdeñando a Alfonsín y lo despreció a lo largo de años».

Mientras que Fantino procuraba justificarse por su declaración, Julio continuó: «En la historia Alfonsín fue considerablemente más instalado y respetado, poco a poco más, que Menem. Como a la historia la viví, creíamos que Menem lo hacía ocultar a Alfonsín, pero lo engrandeció. Entonces, lo que queda de Menem es un grupito de despedida».