Decidió contarlo todo y enmudeció a los televidentes que lo estaban escuchando. Fede Bal no tuvo meses fáciles y aún intenta recuperarse de los golpes que han sufrido en su familia. Sin lugar a dudas, la internación de su madre, Carmen Barbieri, por coronavirus, fue un mazazo que no esperaban, ya que la situación se complicó y debió ser ingresada a terapia intensiva, donde fue inducida a coma farmacológico.

En «Implacables», el actor decidió hablar de las mejorías de la reconocida artista, y develó cuál fue la primera pregunta que le hizo la rubia una vez que se despertó. “Delira un poco por toda la falta de oxígeno y la medicación, pero la verdad es que es una alegría porque fueron días de mucha angustia”, manifestó el ex de Laurita Fernández alegrando a todas las personas que esperaban su recuperación.

A través de una videollamada, la consulta que le hizo Carmen Barbieri fue muy directa: “¿Cómo empezaron MasterChef sin mí?”. Aún sorprendido, pero también contento por la evolución de su madre, Fede Bal dio más detalles de todo lo que fue ocurriendo en estos últimos días, donde se acentuó la recuperación de la nueva figura de Telefe, que espera poder unirse al equipo de MasterChef.

“Sí, es lo primero que me dijo. Me decía ‘tengo que cocinar’. Yo le decía que primero tiene que curarse. El trabajo y todo va a esperar. Por suerte están todos muy contentos en Telefe esperándola”, señaló el novio de Sofía Aldrey en Canal Nueve. Pero esto no fue todo, ya que muy suelto y esperanzado en que pronto pueda volver al ruedo, hizo referencia a los deseos de Carmen en estos momentos.

“Está un poco inquieta por irse, pero entiende que tiene que esperar un poco más. Quiere hablar con sus amigos, que la llamen, quiere tener el teléfono. Uno no puede desconectarse ni aun enfermo. Está preocupada por el trabajo, por las cuentas que hay que pagar. Ya tiene ganas de volver a la actividad”, sentenció Fede delante de todos los televidentes y de los integrantes del programa.