En la emisión del jueves de “MasterChef Celebrity 2”, Fede Bal presentó uno de sus mejores platillos. El jurado, formado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, lo halagó por su besugo al horno con papas al natural y mahonesa de palta. Por esa razón, se salvó de la Gala de Supresión y proseguirá en el certamen la semana próxima. Además de esto, efectuó un baile para probar su alegría. El actor está sustituyendo a su madre, Carmen Barbieri, quien había contraído coronavirus.

Por otra parte, Andrea Rincón, Daniel Aráoz y Alex Caniggia deberán competir el domingo para no irse del certamen. El último se quejó de los críticos tras cámara por haber salvado a Bal: “¿Qué le vieron a un pescado?”. Al unísono, Santiago del Moro lo animó a fin de que dance al lado del contrincante. “¿Este no lo hacés vos?”, lo cuestionó.

“No, eso no va”, le respondió. “Está muy pasado de tendencia”, aceptó el conductor. Por último, Bal subió al balcón, lo que le trajo recuerdos de la primera temporada: “Estoy tan contento. No me acordaba lo que se sentía esto, es la alegría en estado puro”. Por otro lado, les solicitaron a los otros tres contendientes que pasen a sacar sus delantales negros.

“Me agrada. El blanco no, es cero facha y te hace mucho más gordito”, trató de motivarse a sí mismo Alex. En la devolución a Fede, Germán no deseó charlar bastante, pero calificó su platillo como “refulgente”. Sin embargo, había tenido un pésimo comienzo en el espectáculo. En esta ocasión, Bal no ha podido esconder su alegría. “¿Sabés lo que te deseo a vos?”, se dirigió al chef, con quien siempre y en todo momento se peleaba.

Del Moro se burló: “Si no fuera por la pandemia, te hubiese dado un pico”. “¡Dame un beso!”, le chilló el artista desde lejos a Martitegui, al tiempo que lucía una enorme sonrisa. Betular asimismo lo elogió por haber seguido los consejos del jurado: “Es increíble en el momento en que escuchás. Le pusiste todo cuanto había y quedó bien. Es súper sabroso, un plato pasmante”.