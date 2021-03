En medio de un clima tenso que se generó durante la jornada de hoy en el Congreso, el referente de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, cruzó fuertemente al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el escándalo de la vacunación VIP: «¿Se vacunó o no señor Massa? ¿Sí o no? Es fácil de contestar. ¿Se vacunó su mujer? ¿Sí o no? ¿Y cómo fue que se vacunó su familia y la familia de su mujer? Cuéntenos», sentenció.

Durante la maratónica jornada de hoy en la cual se debatió establecer la enseñanza ambiental en los colegios de todo el país, una iniciativa que actualiza la ley del dopaje en el deporte y el famoso impuesto a las Ganancias. La tensión entre los presentes comenzó cuando la diputada Gabriela Cerruti calificara de «impertinente» la intervención de Facundo Suárez Lastra, quien comparó al gobierno de Formosa con la última dictadura militar.

En ese momento, Fernando Iglesias buscó contestarle y cuando Massa le cedió la palabra a la diputada María Rosa Martínez, Iglesias intentaba, a los gritos, que se le dé la palabra para responderle, a Cerruti. El presidente del recinto lo interrumpió y expresó: “Diputado, ¿usted cree que es gracioso? Es irrespetuoso. Le pido por favor que, así como pide que se respete el reglamento, sea usted respetuoso de los oradores. Silencio. Gracias».

El funcionario de Juntos por el Cambio continuó gritando para tener la palabra y esto generó que Massa vuelva a abrir el micrófono y se lo niegue: “No, porque lo estoy llamando al orden”. Más tarde, cuando llegó su turno, Iglesias dijo: «Es curioso que me diga gracioso alguien que suele dirigir estas sesiones con el estilo de un animador de fiestas infantiles», aunque en ese instante el presidente de la Cámara se había retirado.

«Me gustaría que estuviera acá para responderle lo que le preguntó la diputada Mónica Frade y que yo también le pregunte de una manera oficial, con un pedido de informes ¿Se vacunó señor Massa? ¿Sí o no? Es fácil de contestar. ¿Se vacunó su mujer? ¿Sí o no? ¿Y cómo fue que se vacunó su familia y la familia de su mujer? Cuéntenos», y concluyó: «No quiero darle más espacio a un personaje irrelevante».