El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias desafió este viernes a Alberto Fernández en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que se realizará el primer día de la semana entrante. En este sentido, el legislador ha dicho: “Si no me dejan ingresar me meteré por el hecho de que Alberto afirma que saltarse la cola no es delito”. Asimismo apuntó contra la “vacunación VIP”.

En afirmaciones en + Situación, Iglesias apuntó: “Quisiera que me dejen estar. Los que deseábamos sesiones presenciales fuimos . no deseaban sesiones presenciales… Claro que voy y, si no me dejan ingresar, igual me meteré por el hecho de que afirma Alberto que saltarse la cola no es delito, conque me pienso meter igual”, explayó el diputado. Horas antes, en su cuenta de Twitter escribió irónicamente: “El asado, te lo debo. La heladera llena, te la debo. La vacuna, te la debo. Las explicaciones de los ministros en el Congreso, te las debo asimismo”.

El lunes próximo, 1º de marzo, se efectuará la liturgia de apertura del 139º Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, donde el presidente Fernández charlará, desde las 12.00, frente a la Reunión Legislativa, conformada por miembros del senado y miembros del congreso de los diputados de la Nación. En contraste a ediciones precedentes, varios de los legisladores participarán de forma recóndita debido al contexto de pandemia de coronavirus.

Pese a las ausencias precautorias, al recinto asistirán ministros, secretarios de Estado y integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Si bien todavía resta corroborar quiénes, por el hecho de que debido al reciente contagio de la ministra de Salud Carla Vizzotti, debieron aislarse el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y otros gobernantes que fueron contacto ajustado con la gobernante.

A lo largo de exactamente la misma charla televisiva, Iglesias apuntó contra la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Kirchner. Al destacar que este acontecimiento es ordenado por la Cámara alta, cuestionó: “Es un aspecto atrayente, si los miembros del senado tienen la posibilidad de ordenar cosas en la Cámara de Miembros del congreso de los diputados, ¿por qué razón 72 miembros del senado no se tienen la posibilidad de reunir en un recinto que es para 257? ¿Cuál es la explicación de Cristina para no convocar presencialmente a los miembros del senado como se debe?”, se preguntó de forma oratoria.

Y se coche respondió: “Está claro el intento a lo largo de todo el año pasado de anular y definir con las sesiones presenciales el trabajo de miembros del congreso de los diputados y miembros del senado”. Para finalizar, opinó sobre el escándalo de la “vacunación VIP”, el que, según ha dicho, debería haber solo “ciertas salvedades” en lo que se refiere a las secuelas, como es la situacion del Presidente, pero mantuvo que “todos los otros tienen que renunciar”.