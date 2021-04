Este martes, Coco Sily protatonizó un fuerte axabrupto al aire de su programa radial cuando amenazó con golpear a trompadas al diputado nacional Fernando Iglesias, tras unos dichos del funcionario sobre Estela de Carlotto.

Y este jueves, Iglesias respondió a traves de un llamativo mensaje en su cuenta de Twitter. “Es muy significativo lo que dijo Coco Sily sobre que tengo que estar atento y mirar para todos lados. Evidentemente, no piensa agredirme de frente”, escribió el representante de Juntos por el Cambio.

En su respuesta, el diputado de Juntos por el Cambio incluyó una publicación del también diputado del frente opositor Waldo Wolff, quien había subido la foto de un café con leche en un bar con una frase irónica: “Desayunando y mirando para todos lados por si aparece Coco Sily y me pega por pensar distinto”.

Recordemos que Coco Sily en su programa Fuerte al medio (Radio 10), había tildado de “pelotu…” al legislador. “Me causó un escozor… Yo que vengo de esa militancia. Que un tipo como Fernando Iglesias le diga eso a Estela de Carlotto me generó una repulsión tan profunda”, dijo el actor, que luego agregó en un tono más cargado: “Me encanta la evolución y ha sido importante en mi vida… Yo cambié mucho, pero hay algunas cosas donde sigo teniendo el mismo barrio, la misma esencia, y no las quiero cambiar. Yo quiero seguir siendo el mismo tipo que le pueda decir con toda tranquilidad a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos los costados cuando salgas porque si te cruzás conmigo te voy a cag… bien a trompadas’”.