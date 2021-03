Este miércoles, Luciana Salazar dio una extendida entrevista a Intrusos (América), para charlar de su nuevo cruce con Martín Redrado. La modelo descubrió distintas instancias de la problemática relación con el economista, pero un fuerte comentario de la panelista Evelyn Von Brocke desató un feroz cruce.

“A uno no le agradan que no lo maltraten. En el momento en que digo que , en lo personal conmigo es otra cosa, quiero decir que todo, no solo a lo sexual. Eso es lo que me molesta y después entro en shock en todo instante“, confesó Luciana sobre el crispado vínculo con el expresidente del Banco Central. “Es como una suerte de fetiche“, añadió Rodrigo Lussich. Y después Von Brocke lanzó categórica: “Como… Te tiene contratada por tres, 4 horas pues lo llevás al paraíso. De alguna forma en su cabeza marcha de esta manera“.

Notoriamente enojada, Salazar respondió: “Evelyn, andas siendo muy combativa, perdoname que te lo afirme”. A eso que Evelyn respondió: “No, no, te lo digo con el mayor de los respetos de lo que le cuenta a sus amigos“. En un tono mucho más alto, Luciana retrucó: “No, no, no me lo andas diciendo con el mayor de los respetos. ¿Decime contratada? fui novia de (Martín Redrado), novia pública. No me afirmes contratada. Se respetuosa por el hecho de que vos como mujer, es muy violento que me afirmes eso a mí. Pará un tanto“.

Evelyn procuró bajar los decibeles: “En su cabeza (de Redrado). no lo digo, lo dicen sus amigos, su ambiente. Me llega a mi celular. Redrado siente que te contrata por 4 horas, lo llevás al paraíso y beso en la frente“. Salazar cerró indignada: “No, no, lo de contratada lo acabás de decir vos. No Evelyn, no, te equivocaste. Cuidémosnos entre las mujeres. Y si lo dicen los amigos es mucho más violento todavía“.