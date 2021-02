Dalma y Gianinna Maradona están en un fuerte fuego cruzado con el periodista Luis Ventura, quien en múltiples ocasiones logró filosas afirmaciones sobre distintos puntos de la familia de Diego Maradona. Tras enseñar públicamente su indignación, las hijas del Diez le mandaron cartas a archivo al panelista, que no vaciló en contestar con artillería pesada.

Este martes, en Los ángeles de la mañana (eltrece), el conductor Ángel de Brito apuntó que la carta de Gianinna apunta contra el hostigamiento que le adjudican al exintegrante de Intrusos; y requieren que el periodista se retracte.

De Brito añadió:”Aquí tengo la de Dalma, pero ¿qué afirma Luis?”. A eso que la panelista de LAM Mariana Brey respondió: “Charlé con Luis, le pregunté, para comprender si la había recibido, tengamos en cuenta que Luis está de vacaciones, descansando. Le dije ¿sabés que asimismo tenes una carta archivo de Dalma?, por el hecho de que tenía conocimiento de la de Gianinna”.

Acto seguido, Brey reprodujo la contestación de Ventura: “No sabía nada, cree que o sea un plan, un plan lógica aun. ‘No me van a arruinar las vacaciones’, afirma Luis y añadió: ‘no tienen plata y en Dubai si no abonan se les cae la baulera con todo cuanto tienen adentro’. Se ve que en Dubai debe existir costos todavía”.

En lo que se refiere al pedido de que solicite excusas por sus expresiones a las hijas del ídolo del fútbol, Brey expresó que Ventura le mencionó que ‘lo está meditando en sus vacaciones, con los pájaros’. ​“La gallina de los huevos de oro por el momento no está para ponerla y eso las desespera. La culpa asimismo es mía, afirma, por saberlo, como una ironía. Soy periodista, no puedo reportar ni denominar por el momento”, concluyó la panelista sobre el periodista que pasa unos días de reposo en San Luis.