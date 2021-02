Este viernes se desató una disputa nacional en el momento en que el periodista y escritor Horacio Verbitsky contó que fue vacunado contra el coronavirus, sin tener turno y pese a no ser personal médico. “Dije que deseaba aguardar unos meses para poder ver qué resultados consecutivos había, pero en el final ayer me vacuné”, contó Verbitsky en radio El Destape.

Y añadió: “Me puse a saber dónde llevarlo a cabo, llamé a mi viejo amigo, Ginés González García –a quien conozco de bastante antes que fuera ministro–, y me mencionó que debía ir al Hospital Posadas, que está en Palomar, pienso que es partido de Morón, pero el vecindario es Palomar, y está ahí no más de la villa Carlos Gardel. En el momento en que se encontraba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me mencionó que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.

En frente de las escandalosas afirmaciones de Verbitsky, se deesató una fuerte polémica en la opinión pública y en las comunidades. En verdad, desde el escándalo Alberto Fernández le solicitó mediante Santiago Cafiero la renuncia a González García.

Eduardo Feinmann salió con los tapones de punta, y lanzó una filosa ironía por el beneficio al que tuvo ingreso su compañero. “Vmecido con la Sputnik V. Con la V de VIP”, lanzó el conductor en su cuenta de Twitter,

Entonces, el periodista redobló la apuesta con otro tweet en el que se refirió a Carla Vizzotti como la novedosa ministra de Salud de la Nación: “La Novedosa Ministra del Ministerio de Miserabilidad y también Inmoralidad“, expresó.

El lunes próximo, Feinmann comienza en el canal La Nación + con un nuevo noticiero en el que va a estar cubierto de expertos como Claudio Zin, Silvia Mercado, Gabriel Iezzi, Guillermo Laborda y Diego Laje.