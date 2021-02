Vicky Xipolitakis volvió a interpretar una exclusiva polémica con relación a su problemático vínculo con su ex- marido, Javier Naselli.

El lugar Primicias Ahora, publicó la carta que la mediática le envió al l juez que transporta adelante su causa por alimentos contra su ex-. Allí, Victoria cuenta que sus “ovarios dejaron de marchar” a resultas del agobio producido por frágil situación.

“Sr juez, le deseo charlar de persona a persona, por el hecho de que además de ser la ley es humano y tiene corazón como . Paso por un agobio bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper vigorosa a fin de que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre y en todo momento con una sonrisa y bastante amor, pero por adentro padezco y aquí están los desenlaces”, empieza la carta.

Entonces, confirmó una triste novedad sobre su salud: “Creí que no me iba a pasar por el hecho de que me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por la parte interior. El día de hoy me enteré de esta triste y shockeante novedad, que mis ovarios dejaron de marchar y tampoco generan mucho más óvulos por el agobio que vengo juntando (tragando angustias y también injusticias )”, sigue.

Después de las consecuencias, exactamente el mismo medio descubrió un nuevo capítulo del escándalo judicial por el que la mediática prosigue peleando. En esta ocasión accedió en forma única a la revisión sicológica y siquiátrica que se le logró a Javier Naselli.