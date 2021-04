La muerte de Diego Maradona continua generando polmica. Ahora, lo que volvi a ponerse en el tapete fue la relacin que el Diez tena con sus hijas Dalma y Gianinna. Durante sus ltimos aos de vida, se puso en duda si su vnculo era de los mejores.

Recordemos que en el adelanto de la entrevista que brind Matas Morla a Jorge Rial para TV Nostra -que se ver el lunes 5 de abril por la pantalla de Amrica TV-, el letrado chicane a las hijas de Maradona afirmando que “el diablo no es tan malo”.

“Sabs lo que deca Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. l estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se senta traicionado, se senta robado”, coment Morla en parte de la charla con el exconductor de Intrusos en el espectculo.

A partir de estas declaraciones y las ltimas que se conocieron del exfutbolista hizo sobre ellas, se volver a hablar debido a que estas contradicen al letrado.

El nuevo escndalo se desat en relacin al pronto lanzamiento de The Maradona Opus, un libro de una editorial inglesa que cuenta con la ltima entrevista que brind el mximo dolo popular argentino, y que solo cuenta con una tirada de 1010 ejemplares firmados por l.

En Intrusos, el periodista Rodrigo Lussich adelant lo que el Diez dijo antes de morir sobre las hijas que tuvo con Claudia Villafae. “Si hay algo de lo que me arrepiento en la vida, es de no haber experimentado con mis hijas lo que deb experimentar con ellas por culpa de mi enfermedad”, asegur Maradona, haciendo una clara alusin a los problemas que tuvo con el alcohol y las drogas. (Ver en video 1:58:21)

“Perd muchos aos de estar con mis hijas y no pude comprar ese tiempo ni con todo el dinero del mundo”, afirm el Diego en esa ltima entrevista, expresando as un tono conciliador y distinto al que asegura su polmico abogado.

Recordemos que The Maradona Opus es una edicin de lujo y exclusiva, la publicacin cuesta 1500 euros (aproximadamente 170.000 pesos argentinos), solo est en ingls y con la compra del libro vienen un par de guantes para poder manipularlo.