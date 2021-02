Exactamente la misma Claudia Villafañe, Analía Franchín, Fede Bal y Rocío Marengo, Vicky Xipolitakis fue una parte de la primera temporada de «MasterChef Celebrity«. La griega se ganó el corazón del público con lo que después fue elegida para ser parte de «Minuto para Ganar«. En un tras escena del programa, Vicky descubrió que Germán Martitegui había tenido un ademán polémico con .

Antes de debutar en la conducción, Vicky jugó al «Desafío Celular». Le preguntaron cuál era la última fotografía de su galería y su última búsqueda en Google plus. Además de esto, desearon comprender qué afirmaba el último mensaje que había recibido en Instagram. La griega contó que el último mensaje que había recibido venía de una parte de una cuenta de entusiastas de «MasterChef Celebrity«.

«Me solicitan la fotografía que me sacó Donato (De Santis) con Germán (Martitegui). La tiene Donato. Pero pienso que Germán no la desea enseñar. Germán no lo deja», confesó Vicky en ese instante. Donato había anunciado una fotografía de Vicky y Germán en su cuenta de Twitter. En la imagen, los dos se saludaban por la final de la rivalidad de cocina.

Horas después, la fotografía desapareció. Pero Vicky volvió a publicarla en sus redes. El día de hoy se descubrió que la imagen que Germán deseaba esconder no era esta, sino más bien la que proseguía en la secuencia de imágenes que tomó Donato. En la novedosa fotografía, Vicky y Germán se abrazan. Y la compartió exactamente el mismo Martitegui. Esto fue lo que escribió el chef en su cuenta de Twitter.

«El día de hoy 22:30 IMPERDIBLE: ‘Masterchef Celebrity‘, ¡una exclusiva aventura! Y como un agregado aquí está la fotografía mucho más pedida del 2020 sacada por ‘el paparachi’ Donato. @Donatodesantis @MasterChefAR @VXipolitakisOK #masterchefargentina», escribió el jurado. En menos de una hora, colectó mucho más de 2 mil y numerosos retweets. Los entusiastas de la pareja se volvieron locos.