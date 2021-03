Flavio Azzaro y Mariano Iúdica vs. Chiche Gelblung y Horacio Cabak: se sacaron los ojos en “Polémica en el Bar”. El software de América televisión tiene de todo. Desde instantes muy chistosos hasta ciertos muy picantes. Esto último fue lo que se produjo ayer mientras que charlaban de un tema trascendental para todos y cada uno de los argentinos.

Los pertenecientes del equipo son todos de personalidad fuerte. Y ayer se hicieron sentir. Es muy normal que se toquen temas de interés general y más que nada de cuestiones políticas. De ahí que, en el contexto de una pandemia, esta se convirtió en el eje central de los debates del segmento nocturno conducido por Iúdica.

En este sentido, el presentador y los panelistas charlar de la vacunación contra el coronavirus. La cuestión avanza, pero a paso retardado e inclusive no se conoce, según confirmó Carla Vizzotti, cuándo ingresarán novedosas dosis. De esta manera las cosas, se encienden las alarmas, en tanto que la segunda ola está cercana a empezar.

“La visión que se ve para la segunda ola…”, empezó Mariano hasta el momento en que se vio interrumpido por su compañero Azzaro, quien reventó de la bronca por el enfrentamiento que se produjo cerca de la vacuna rusa. “En este momento desean todos la rusa. En este momento las inglesas son malas”, se quejó el periodista deportivo seguidor de Racing.

“No te hagas el oficialista al pedo. no charlé mal de la vacuna rusa. Hubo 10 boludos. No me vengas con el peronismo económico”, lanzó Chiche. “¿Vieron lo del AutoVac? 12 minutos. En el estadio del Bicentenario. Para la segunda dosis. Entran y de 12 a 16 minutos”, notificó Iúdica. Esto fue solamente el comienzo de un cruce fuertísimo. ¿Querés ver mucho más? ¡Mirá el vídeo!