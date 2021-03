En una histórica y maratónica sesión en la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio llevó el recinto el reclamo contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por las restricciones que se aplican en la provincia. Esta semana la ONG Human Rights publicó un duro informe donde asegura que «se utilizaron medidas abusivas e insalubres» para afrontar la pandemia del coronavirus.

«Espero que la Cámara de Diputados sancione a Insfrán para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie. Le digo al peronismo: anímense, el Congreso debe sancionarlo, porque si no algún día les puede pasar a ustedes», sostuvo durante su exposición el presidente del Bloque UCR y del Interbloque JxC, Mario Negri. En el mismo sentido, pidió a sus pares tener «valentía» para actuar «contra quien viola la constitución los reglamentos y los protocolos».

El pasado 16 de marzo, una decenas de diputados opositores y un senador viajaron al norte del país y, al llegar a la provincia, denunciaron que las autoridades locales le impedían el ingreso y los demoraron por unas horas. «Fuimos demorados en la Ruta Nacional 11 cuando nos dirigíamos a Clorinda. Viajamos todos cumpliendo el protocolo y con PCR negativo. Aterrizamos y la guardia policial de Gildo Insfrán nos esperó, nos acompañó, nos llevó y nos hicieron hisopar», relató.

Con un tono fuerte, acusó a Insfrán de «autoritario» y de «violar» legislaciones y protocolos impuestos por Nación. «Cree que él es el Estado, confunde lo público con lo privado, se alza contra la autoridad nacional. Hace 30 años que no respeta los derechos humanos pero que ahora la pandemia lo mostró en su totalidad», resaltó y pidió al Gobierno que no «mire para el costado». «Espero que este Congreso tenga la dignidad de meterle una sanción para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie», concluyó.

Balas de goma

Otro de los que llevó la situación de Formosa ante el cuerpo parlamentario fue el diputado del PRO, Waldo Wolff, que llevó balas de gomas que -según indicó- se utilizaron durante la represión policial a comienzos del mes. «Traje unos souvenirs de Formosa», comenzó mientras mostraba los proyectiles.

«Son cartuchos que se usaron no para preservar a la democracia: le dieron 17 balazos de goma a un joven que se fue a expresar para pedir libertad de circulación,» continuó la intervención. Además, apuntó contra el Partido Justicialista de la región de El Colorado por nombrarlo persona no grata por ser judío y responsabilizarlo por «comprar armas contra Israel y lo que hicieron los fondos buitres en el país». «El antisemitismo en nuestro país es un delito», recordó.