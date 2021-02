Sofía «Jujuy»Jiménez es sin lugar a dudas entre las modelos mucho más hermosas de Argentina. Tan hermosas como tenemos la posibilidad de nombrar asimismo a Paula Chaves, Zaira Nara, Mery del Cerro, por ejemplo. La morocha publicó hace unos días unas fotografías infartantes en su cuenta de Instagram, que dejaron a todos y cada uno de los navegantes revolucionados. El día de hoy, volvió a verse en topless al aire libre y aloqueció a mucho más de uno.

«¡No sé vos, pero pienso arrancar la semana y este día gris con esta carcajada del finde y un instante soñado!», empezó diciendo la conductora de «Informados de Todo». «Quisiera que tengan una aceptable y hallen siempre y en todo momento un fundamento para sonreír», añadió entonces mientras que se la veía en la montaña, muy feliz luciendo solo un pantalón corto mientras que tapaba su pecho con una roca del sitio.

En solo seis horas su posteo recibió mucho más de 43 mi Me Agrada y cantidad considerable de mensajes por la parte de los individuos de esta comunidad. «Hot», «Bella», «Diosa», «Al mapuche con binoculares le agrada esto», «Grosa», «Potra», «Fuego», «Como me agradaría ser esa roca», «Que atractiva andas», «Bombón», «Señorita especial», «Hermosa», señalaron varios de los navegantes.

Debemos recordar, que hace unos días había subido una postal afín al lado del comentario: «Ser libres y también independientes.» Donde por supuesto, asimismo ocasionó estragos entre los individuos. Más allá de que es muy querida por la multitud gracias a su simpática personalidad, semanas atrás recibió enormes críticas gracias a su festejo de cumpleaños, donde recibió a muchas personas justo en la mitad de la pandemia.

Tras hallar asimismo asaltos por la parte de sus colegas, Sofía logró un duro descargo en redes: «Voy a contestar a estas acusaciones malintencionadas. Lo cierto es que me semeja muy de poco compañero acusar de algo que no charlaste pues lo que hubiera correspondido era que me llamen por teléfono y me pregunten ‘che Sofi ¿qué onda, de qué forma fue tu cumple?’. Pues salir a acusar en un instante tan especial y en una situación tan sensible del país me dio la sensación de que fue de muy mal gusto o al menos no me manejo de esa forma.Se encontraba todo chequeado y controlado. Examinen antes de llevar a cabo similar escándalo insignificante. La multitud del canal nos encontramos en todo momento cuidándonos y también comunicando que hay que cuidarse. ¿Enserio suponen que seré tan…? Media pila tipos.»