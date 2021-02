Fredy Villareal y Rodrigo Noya asistieron al festejo de cumpleaños de More Rial, su colega en la obra «La Mentirita», situada en la ciudad turística de Villa Carlos Paz. El gran caudal de personas que pudo observarse en la celebración abrió el debate por el contexto de la pandemia aunque afirmaron que el evento fue autorizado.

De hecho, dentro del mismo elenco también se dividieron las aguas cuando se conoció la perspectiva crítica de Iliana Calabró, otra de las protagonistas de la apuesta teatral. Finalmente Fredy Villareal habló con un móvil de «Implacables», conocido programa de El Nueve, e hizo un descargo más que terminante sobre el tópico.

«Algunos pasaron el covid mejor que otros, y otros peor que otros. Otros fueron asintomáticos en sus casas sin ser colegas míos ni mediáticos. Pero bueno, habrá que luchar contra este bicho que es muy difícil de erradicar hoy por hoy», dijo el comediante y actor a modo de introducción.

Por otro lado, sentenció: «Me da mucha bronca cuando informan mal, o dicen que uno no se está cuidando, o que sería un desagradecido por la situación que me tocó vivir. Así fue el caso de algunos periodistas que hicieron interpretaciones sobre mi persona por haber estado en una fiesta que no era clandestina y porque fue desmedida la interpretación que hicieron”.

«Pagué las consecuencias de gente que no lo interpretó como yo quisiera que lo interpreten de gente que me sigue, o que vio por las redes, o que se lo preguntó y le extrañó», aseguró Villareal en otro tramo de la nota. Sin extenderse mucho, añadió con seguridad: «Y bueno, acá estoy para aclarar que no fue así».