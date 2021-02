Cuando todo indicaba que More Rial por fin se había alejado del escándalo, sucedió lo contrario. Luego de cumplir 22 años, la hija de Jorge Rial organizó un festejo de cumpleaños masivo en plena pandemia y con la cifra de contagios en subida, lo que provocó la ola de críticas hacia la joven. Horas atrás, en uno de los fragmentos de «Implacables«, Fredy Villarreal, quien asistió al evento, apuntó contra los medios.

«Algunos pasaron el covid mejor que otros, y otros peor que otros. Otros fueron asintomáticos en sus casas sin ser colegas míos ni mediáticos. Pero bueno, habrá que luchar contra este bicho que es muy difícil de erradicar hoy por hoy», empezó diciendo el actor y humorista, que quedó en el ojo de la tormenta por algunas imágenes que se viralizaron, en las que aparece sin barbijo en la posición de DJ durante la fiesta.

Muy enojado al respecto, Fredy Villarreal lanzó: «Me da mucha bronca cuando informan mal, o dicen que uno no se está cuidando, o que sería un desagradecido por la situación que me tocó vivir. Así fue el caso de algunos periodistas que hicieron interpretaciones sobre mi persona por haber estado en una fiesta que no era clandestina y porque fue desmedida la interpretación que hicieron».

Por eso, la intención del humorista fue hacer una fuerte aclaración en público para dejar de ser el blanco de las críticas. «Pagué las consecuencias de gente que no lo interpretó como yo quisiera que lo interpreten de gente que me sigue, o que vio por las redes, o que se lo preguntó y le extrañó. Y bueno, acá estoy para aclarar que no fue así», manifestó Fredy Villarreal. Sin embargo, muchas personalidades no tuvieron piedad para aquellos que asistieron a la fiesta de More Rial.

Tal fue el caso de Cinthia Fernández, quien en «Los Ángeles de la mañana» lanzó: «Yo me siento una tonta escuchando al productor de la obra. La banda tenía once o doce músicos, no tres. No nos tomen de bolu… porque hay como setenta videos y ninguno tiene barbijo, sí se pusieron barbijos para el canje de la torta. Estamos hartos de que le falten el respeto a la gente que labura en el buen teatro, de perjudicar al teatro y de perjudicar la temporada. No saben las cosas que me han dicho de este productor después del programa de ayer. Fueron tremendas. Porque encima tuvo el tupé de ensuciar a otro compañero, como Flavio Mendoza, cuando me da la sensación de que es prensa».