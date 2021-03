Con una larga trayectoria, Pichu Straneo se ganó la invitación al célebre programa de América TV, “Los Mammones”. Allí vivió grandes momentos y recordó al ídolo del fútbol, Diego Maradona: «Fue muy importante para mí». Desde su fallecimiento, sus fans y seres queridos lo han tenido presente en las redes sociales e incluso, muchos de ellos se han tatuado su firma. En esta ocasión, Straneo reconoció que él se grabó al deportista en su piel.

“Hablame de Diego Maradona. Lo llegaste a conocer, ¿no?”, quiso saber el conductor. “Sí, sí. El día que lo conocí casi me muero. Siempre fue mi ídolo, todos queríamos ser Maradona. Yo soy de esa época, yo soñaba con ser jugador de fútbol. Yo quería tener las zapatillas del Diego, que no podía tenerlas. Fue muy importante para mí el Diego, en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? En el 2000, nosotros hacemos el coro Clinton”, arrancó su relato el actor.

“¿De Kennedy?”, acotó Jey. “Claro. Y venía el director a veces. Pero éramos el coro Clinton, porque era el presidente en ese momento. Entonces vienen Dalma y Gianinna a cantar con nosotros, porque era un especial para Diego. Y yo estaba emocionadísimo. Al otro año, los invitados eran Maradona, Ricky Martin”, narró el invitado de la noche. Reveló que le dijeron, ese mismo día que debía cantar una canción junto a Diego porque había una persona que había faltado.

Además, el famoso agregó: “Vamos al camarín con Diego. Vos no sabés lo que era, cantar ahí con Diego. Buena onda siempre con nosotros y de repente se hace un silencio y se escucha ‘che, quiere saludarlo a Diego, Ricky Martin. Y yo digo ‘no, esto es joda’. Y vienen unos guardaespaldas y Ricky Martin aparece. Era un fenómeno. Yo miraba y decía ‘¿esto es verdad? No puedo creerlo’. Y son cosas lindas que llevás en el corazón”.

Una vez relatada la historia de cómo conoció a Diego, Pichu Straneo reveló que tiene tatuado en su tobillo una firma que le hizo Maradona en una de las cuatro camisetas que tiene firmadas por él. “Con cariño”, dice la dedicatoria del fallecido futbolista al humorista. “Yo tengo cuatro camisetas firmadas por Diego y una muy especial… Me mandé a hacer la de Piqué, la que él debutó y me la firmó. Y yo me tatué acá”, expresó, mostrando el lugar donde se lo había grabado en la piel.