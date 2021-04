Khloé Kardashian se volvió ida en el momento en que vio su fotografía en biquini sin filtros rodando en las comunidades. En el retrato, la estrella de «Keeping Up with the Kardashians» vestía un traje de baño de 2 piezas con estampado de animal print, en la pileta de la vivienda de su madre Kris Jenner. «Ella la detestaba y demandó a su equipo que lo quitara», ha dicho una fuente a Life & Style, asegurando que no es algo que Kardashian «hubiese anunciado sin una perturbación seria».

Khloé, de 36 años, desea ocultar la instantánea, y no exactamente pues se vea mal, sino más bien pues su cuerpo no es exactamente el mismo de sus fotografías editadas. «Realizar tanto escándalo pues (la fotografía) se descabulló, sencillamente exhibe lo agobiada que está por trasmitir una imagen que verdaderamente no es ella», añadió la fuente. «Los entusiastas adoran a la Khloé real, la manera en que ella verdaderamente se ve. Es muy hipócrita mencionarle a tus entusiastas que sean dueños de su género de cuerpo en el momento en que no puedes llevarlo a cabo tú mismo. Es desilusionante».

La fuente señaló que reclamar que se retire la fotografía fue un fallo. «Creó el efecto opuesto al que deseaba Khloé. Ella puso el foco en ella, y en este momento mucho más gente vió esa fotografía de la que probablemente habría visto si la hubiese dejado sola», ha dicho. Esto generó una secuencia de reacciones en comunidades. «Ella verdaderamente se ve mejor para mí. @Khloekardashian recibe terapia, no abogados», expresó un usuario de Twitter.

Otro seguidor apuntó: «¡@khloekardashian abraza a la bella mujer que eres! No precisas ediciones de fotografías, muéstrale a tu hija que está bien enseñar quién eres verdaderamente y que la hermosura es lo que haces a tus ojos». La fotografía en biquini de la cofundadora de Good American fue tomada por su abuela materna Mary Jo «MJ» Shannon, de 86, afirman nuevos documentos legales.

La madre de Kris Jenner, de 65, es nombrada dueña de los derechos de creador de la imagen en un aviso compartido por los abogados. «Somos abogados de Mary Jo ‘MJ’ Shannon. Copias de una foto, capturada por nuestro cliente, que atrapa a su familiar Khloé Kardashian en un espacio privado (vistiendo un biquini con estampado de leopardo), se han anunciado ilegalmente on line, sin autorización», afirma el archivo. Según The Sun, fue el equipo de Khloé quien publicó la fotografía tras una «falta de comunicación».