Hace cierto tiempo que Santi Maratea trata de agrupar prácticamente 2 millones de dólares estadounidenses, desde USA para contribuir a una tome que precisa el fármaco mucho más costoso de todo el mundo. Frente a la necesidad de esta enorme suma de dinero, el influencer logró la asistencia de enormes celebridades para hacer más ágil la difusión de la campaña caritativa. Entre ellas está la flamante conductora Mariana Fabbiani, quien usó sus comunidades para viajar en la causa. A días de su regreso a la televisión argentina, la comunicadora podría estar fuera del país.

La comunicadora compartió de forma directa múltiples grabaciones, donde hace aparición el streamer contando cuánta plata hay que agrupar, por qué razón y dónde tienen la posibilidad de llevarlo a cabo. “Hola a todos y cada uno de los seguidores de Mariana Fabbiani, soy Santi Maratea, ella me prestó su teléfono un segundo a fin de que les cuente la historia. Una tome de Argentina que precisa el fármaco mucho más costoso de todo el mundo, precisa un fármaco que sale 2 millones de dólares estadounidenses”, se escucha decir al popular desde la cuenta oficial de Fabbiani. El morocho afirma que la blonda le prestó su teléfono, ¿va a estar la conductora en USA o solo le va a haber prestado el ingreso a su perfil?

“Buscamos un millón de personas que logren conceder 2 dólares americanos o 300 pesos argentinos. Muchas gracias por su tiempo, esperemos se sumen”, concluyó Santi Maratea. Desde ese momento, la mujer de Mariano Chihade no apareció en lo personal en su perfil. En el primer mes del verano de 2019, ahora aparecieron fuertes comentarios de la oportunidad de la mudanza de Mariana Fabbiani a Norteamérica. La actriz ahora tiene 2 características en Florida.

Si nos remontamos unos años atrás, en 2016, la personalidad viajó, adjuntado con su familia a relajarse, pero acabó viviendo un suplicio. La conductora estuvo muy cerca del huracán Matthew y contrajo un arriesgado virus. A su vuelta lo confesó en el software que tenía en aquel instante, “El períodico de Mariana”. Descubrió que tuvo fiebre, mal de garganta y conjuntivitis, con lo que debió estar múltiples días con anteojos de sol al aire.

“Tengo una horrible conjuntivitis, el que se aproxima un metro se la sujeta; tengo fiebre, mal de garganta y todo eso en cinco días de vacaciones en donde encima pasó el huracán. Me van a conocer múltiples días con estos anteojos por el hecho de que no pienso que se me vaya próximamente. Tengo un ojo prácticamente en compota. Me siento una absurda, no me puedo ni ver en el monitor ¡Qué lo den vuelta! En 20 años de carrera jamás debí utilizar anteojos de sol… Bueno, tampoco me había tocado un huracán”, explicó la animadora.