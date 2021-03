Miguel Ángel Russo atraviesa un momento muy complicado como director técnico de Boca. Durante este segundo ciclo atravesó buenas y malas etapas pero ahora todo el plantel parece sumergido en una crisis. A eso se le suma la presión dirigencial. Por eso un viejo conocido le hizo una fuerte advertencia a Miguel a la hora de hablar del consejo de fútbol que comanda Juan Román Riquelme: «Si no los escucha, lo echan».

Hugo Gottardi, histórico ayudante de campo de los cuerpos técnicos de Russo, habló en TyC Sports de cómo está gestionando Miguel esta situación. «Sabe dónde está el problema, lo que pasa en el vestuario… Son muchos años que tiene de vestuario. No lo van a pasar así nomás por arriba, pero es Boca. Seguramente Miguel lo va a hablar. Es muy probable que los haya juntado a los dos solos. Y tomará una decisión si ve que la cosa no se arregla», indicó.

Para Gottardi, la clave pasa por la fuerte presencia que tienen los integrantes del consejo: «Nunca estuvo en un lugar con una comisión deportiva como la que tiene Boca. Escuchar, los va a tener que escuchar. Para eso están. Creo que si Miguel no los escucha, lo echan. Si son los que lo trajeron». «Debe estar disfrutándolo, con todos sus líos, sus problemas. Él diría: ‘Esto es Boca’. Le gusta ese lío. Él siempre quiso volver a Boca», sentenció.

Latorre liquidó a Riquelme

En un clima donde todos opinan, ahora se sumó Diego Latorre. El exfutbolista analizó el clima de Boca y se enfocó en Riquelme. «Hay diferentes maneras de liderar. Yo creo que Riquelme está liderando a partir del miedo que está infundiendo. Me parece un camino corto, peligroso. Lo que más impacta este manotazo de Fabra. Pero el jugador está percibiendo dentro de la cancha ciertas cosas. Hace tiempo que en Boca suceden cosas extrañas», señaló.

Para «Gambetita», lo más fuerte es la forma de encarar cada negociación que tiene el consejo de fútbol. Y eso puede generarle más problemas a Boca. «Hay demasiada autoridad en momentos donde no hay que ejercerla. Hay que juntar la parte humana con la deportiva. No podés tratar al futbolista como una mercaderia. Poner sobre la mesa el pergamino que tengo yo para negociar. No es así. No se gobierna con el miedo», cerró.