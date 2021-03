El empate entre Boca y River dejó mucha lona para recortar y en este momento el primordial foco del enfrentamiento lo protagonizan Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Russo. ¿Quién fue el más destacable de los 2 en el Superclásico? ¿Quién salió robustecido y quién se dañó? Pablo Giralt examinó lo sucedido en el acercamiento y se enfocó en el trato mediático que reciben los dos entrenadores en los últimos tiempos: «No tengan temor en decirlo».

«Hay días buenos o pésimos. seguramente Gallardo no tuvo su día mucho más lúcido en un tradicional. Pero es responsable de no meter el cambio. Después Casco va, golpea a Fabra, otra amarilla y afuera», apuntó el habitual relator. «Y ese fue el punto en donde River había recuperado el control del partido, pues en el primer tiempo tuvo la pelota pero las ocasiones fueron de Boca», recalcó sobre el instante de la expulsión.

«La figura de River fue Armani. Y eso nos enseña a todos que Boca fue mejor que River. Pero hay que decirlo, no se debe tener temor: Boca fue mejor que River», solicitó Giralt en «Una Moneda al aire» (Club 947, FM 94.7). «No solo por el hecho de que Gallardo, en mi opinión, se confundió con el planteo. Sino más bien pues el de Russo fue capaz: de contra. Clarito. A alguno le agradará mucho más, a otro menos», mantuvo el periodista.

Insistió en no tener temor

Sobre el juego, el relator resaltó 2 puntos negativos: el nivel de Carlos Zambrano y la poca predominación de Enzo Pérez. «Cada uno de ellos juega con las herramientas que tiene. Boca estuvo estable en defensa. En este momento, abro paréntesis: Zambrano, jugando de esta manera, perderá el puesto cualquier ocasión» «River se embarró, varios no se dieron a conocer. Enzo Pérez no apareció. No tuvo una aceptable día. Y hay que meditar por qué razón jugó mal», señaló.

Giralt comentó que vio un enorme partido de fútbol: «En el segundo tiempo, el tradicional fue atrayente. El desenlace fue vibrante. Boca ha podido liquidarlo tras el 1-0. Hubo tres ocasiones en donde Armani fue escencial». Si bien, de todas y cada una formas, insistió: «Pero Gallardo se confundió y Russo acertó. Tipos, no tenga temor en decirlo. No está mal. Por el hecho de que semeja que Russo no adivina jamás y el domingo lo logró».