La crisis futbolística de Boca también parece mostrar una ruptura interna en el vestuario del plantel azul y oro. Y esto deja expuesto al consejo de fútbol que comanda Juan Román Riquelme junto a Marcelo Delgado, Jorge Bermúdez y Raúl Cascini. Horacio Pagani analizó la situación y no dudó en criticar al futbolista que siempre elogió por sus cualidades deportivas: «Estoy seguro de que no lo quiere a Tevez».

En TyC Sports se habló de los problemas que atraviesa el club de la Ribera y el periodista no dudó en manfiestar su postura. «El problema central es que el eje del equipo sea Tevez. Estoy seguro que Riquelme no lo quiere. Lo que busca Román es darle un mensaje a la dirigencia anterior sobre el trato a los ídolos. Quiere cumplir con un rito, aunque esté a disgusto con la situación, y por eso intentará dejarlo terminar su carrera en el club», dijo.

Si bien comentó que siempre admirará lo que hizo dentro del campo de juego, Pagani aclaró que no ve bien la labor de Román como dirigente. «Es el mejor jugador de Boca en los últimos 30 años. Un fenómeno. Ahora tiene que darse cuenta que su posición es distinta. Le dieron un poder supremo, algo que no existe en el fútbol. Es el que manda y toma rodas las decisiones» «Es un poco cabeza dura, no se puede ignorar. Puso a sus amigos en todos los ámbitos», afirmó.

El cachetazo de Fabra a Izquierdoz

Por otro lado, Pagani también opinó sobre el cachetazo de Frank Fabra a Carlos Izquierdoz y le quitó importancia pero también sostuvo que es una fuerte imagen. «En realidad fue un hecho poco trascendente en el calor de un partido. Sin embargo, quedó marcado como un emblema del momento de absoluto desconcierto que se vive en Boca. Por lo que se ve adentro de la cancha y por lo que palpita de lo que sucede afuera», indicó Horacio.

Para cerrar, volvió a enfocarse en Riquelme: «Es cierto que ningún vicepresidente segundo de ningún club es el declarante de la institución, pero Riquelme es el responsable absoluto de todo el fútbol de Boca». «Y hace 14 meses que no opina públicamente. Sólo lo hizo en forma de chicana para gritarle a un grupo de periodistas que ‘River hacía rato que no jugaba bien’. Y llamó la atención», sentenció el prestigioso periodista.