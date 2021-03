Stefanía Desirée Purita Díaz, la becaria de la municipalidad de Avellaneda de 18 años que fue vacunada contra el Covid-19 sin ser población de riesgo o personal esencial, habló este martes con Eduardo Feinmann en LN+. La joven se deslindó del escándalo y pidió desvincular de este caso al exintendente de Avellaneda y actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.

Purita Díaz explicó que se había anotado en diciembre. “Fui llamada por la vía formal por la cual me había inscripto. Quiero recalcar que a mí nadie me acomodó, ni es real lo que se dijo. Es fundamental desvincular a un funcionario público que se está ensuciando a costa de esta situación”, enfatizó la joven que ya no trabaja más en el mencionado municipio.

“La culpabilidad no está en quién se vacuna, en quien es llamado para vacunarse como todo ciudadano que se inscribe. Yo tuve la voluntad de ceder la dosis, pero la responsabilidad de la vacunación está en un sistema que está procediendo o improcediendo y que hoy por hoy se ve vulnerabilizado por la situación que se está viviendo. Cuando me llega el turno quiero desistir de la vacunación porque no es el escenario en que me inscribí, me pongo en voluntad de querer donarla y no se me lo permitió. Me dijeron que, aunque no fuera docente, mi responsabilidad era dármela porque estaba en contacto con compañeros que sí profesaban la carrera”, argumentó Purita Díaz.

En un momento de la entrevista, Feinmann interpeló: “Vos tenés en el brazo la vacuna que le correspondería a una persona mayor”.

“Eso no lo estoy discutiendo por eso me ofrecí como voluntaria para ceder mi dosis. No me parece correcto, pero yo fui puesta en responsabilidad para vacunarme. Es injusta la acusación porque me vi involucrada en un proceder de un sistema que no actuó como corresponde”, respondió la joven.

Luego agregó: “Estoy arrepentida de haber estado involucrada en una injusticia, porque esa gestión de la vacuna no la hice yo”.

Feinmann apuntó entonces contra los organizadores de ese sistema criticado por la entrevistada: “¿Entonces el responsable es el gobernador Axel Kicillof, porque el sistema lo crea un hombre, o el gobernador, o el ministro de Salud?”. “Eso lo decís vos”, retrucó inmediatamente ella.

Elevando la apuesta, Feinmann apuntó: “Vos con tus 18 años le robaste la vacuna a alguien que la necesita”. A lo que la joven contestó: “No la robé. Me inscribí como cualquier ciudadano. Yo desistí, y prácticamente me obligaron a dármela”.

Sobre la foto posteada en las redes con el carnet de vacunación, Purita Díaz deslizó: “La foto fue un error inocente, no la publiqué yo, fue la persona que me acompañó, como yo no estaba con batería para mostrar a mi familia él la sacó y la mandó”.