La derrota de Boca ante Talleres de Córdoba en La Bombonera sorprendió a todos y generó un clima de pura tensión en el club de la Ribera. Todo marchaba bien tras la goleada a Vélez y el empate frente a River en el que el Xeneize salió fortalecido. Pero ahora Miguel Ángel Russo vuelve a estar cuestionado en su cargo. Quizás por eso tomó la decisión de enviar un fuerte mensaje a los jugadores: «Pecamos de ingenuos».

El director técnico habló en conferencia de prensa tras la caída frente al conjunto cordobés y dejó en claro que su preocupación pasa por el rendimiento individual de algunos futbolistas, lo que le genera complicaciones colectivas. «No sé si esto es un retroceso… Me preocupa no mantener los niveles, lo que dije. Eso te lleva a levantar un montón de situaciones. Tenemos que ser más inteligentes», pidió.

«Nos costó muchísimo poder empatarlo, lo hicimos como a los 44 minutos… No podemos ir desesperados a buscar el partido… Pecamos de ingenuos en los últimos minutos y lo perdimos», sostuvo el entrenador. Los hinchas explotaron en las redes sociales por la pobre actuación del vigente campeón del fútbol argentino. En estos momentos, la gran deuda de Russo en Boca pasa por el nivel futbolístico pero los resultados tampoco ayudan.

El miércoles, otro examen

«No encontramos nunca el ritmo del partido. Me preocupa mucho no poder mantener los niveles individuales de un partido a otro. La verdad es que no se puede jugar bien si no tenés la pelota», analizó Miguel. Y añadió un breve comentario sobre la situación del defensor Marcos Rojo: «Uno toma la decisión de acuerdo a lo mejor que sea. A Rojo lo llevamos de menor a mayor. Necesitamos que se ponga bien y no apurarlo».

Este miércoles, el director técnico tendrá otro examen: desde las 20:10, se medirá ante Defensores de Belgrano por la Copa Argentina. Una eliminación ante un rival muy inferior significaría otro duro golpe para Boca y también para la estabilidad de Russo en su cargo. La presión será total y todos estarán pendientes de lo que ocurra. A estas alturas, el entrenador tiene que aprobar en cada partido que dispute su equipo.