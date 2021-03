¿Quién va a ganar el Superclásico de este domingo? Desde las 18, Boca recibe a River y todos se preguntan qué equipo va a ser el vencedor. Y las miradas se centran en las figuras de los dos clubes. El Xeneize, por caso, tiene en quién confiar: el nivel de Sebastián Villa en las últimas semanas dejó contentos a todos y de ahí que el colombiano se concreta como la enorme promesa. «Para marcar a Villa tenés que estar al 110%», fue la observación que recibió el Millonario.

En el enfrentamiento de «Fútbol 910» (Radio La Red), Toti Pasman dejó en claro que espera un desafío de ida y vuelta: « para el partido de este domingo no tengo presente ni el 7-1 de Boca a Vélez ni la derrota de River contra Argentinos. ¿Sabés qué tengo presente? El 2-2. Para mí se dará un partido muy similar a ese». Entonces el foco de la charla estuvo en la presencia o no de Gonzalo Montiel en el equipo de Núñez.

Ahí fue en el momento en que Daniel Baretto interrumpió a todos y marcó su posición: si el del costado no está en condiciones de jugar, debería quedar afuera por el hecho de que tendría la bien difícil labor de frenar a Villa y eso podría dañar a sus compañeros. «Al 60% no va a divertirse para marcar a Villa. Para marcarlo, tenés que estar al 110%», manifestó el periodista. Hasta el día de hoy, Marcelo Gallardo no confirmó si Montiel jugará el partido.

La táctica de Pasman, apostar por Villa

Por otra parte, Pasman comentó que Russo podría evaluar con un esquema mucho más especulador que deje seguir a River. «Si fuera Russo, lo espero a River y me juego al pelotazo de Cardona para Villa. Después te dirán que no respetaste la crónica de Boca, te asustaste con River… Pero pienso que a Boca le es conveniente eso. Mucho más que un partido palo y palo, aguardarlo y que Cardona le tire pelotazos a los de arriba», apuntó.

«Colectivamente es mucho más River, pero en lo individual Boca es considerablemente más que River. Entonces, si van al palo y palo, Boca lo aniquila. Boca tiene intratables a Cardona y Villa, volvió bien Tevez y halló en Maroni un tipo con gol y con juego», opinó Baretto. Para cerrar, Toti vaciló de la existencia de Jonatan Maidana por su estado de hoy: «Poner a Maidana es el más destacable obsequio que River le puede llevar a cabo a Boca. Línea de 4 con Maidana…».