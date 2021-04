En el medio de su etapa como arquero profesional (había pasado por Huracán, Racing, Boca y se encontraba en San Lorenzo), Pablo Migliore vivió un instante muy duro: cayó preso por encubrimiento. El exfutbolista en este momento se animó a contar una parte de esa bien difícil etapa que le tocó vivir. Y relató de qué forma fue el día en que fue una parte de una riña, aparte de criticar fuertemente a Matías Morla, quien fue su letrado en ese tiempo.

«Me sujeté a trompadas en la prisión, por el hecho de que uno se debe llevar a cabo respetar. No había ronda, ni nada. Fue un segundo en el que se pudrió todo», comentó Pablo en una entrevista concedida a «ESPN F90». «Encima, no es que acaba todo ahí. Después prosigue. Lo único que ganás es en defenderte, por el hecho de que es tu vida y la del otro. Ahí es dónde aprendés el sentido de la vida. En ocasiones no era solo con las manos», añadió el exjugador.

¿De qué forma era la vida en el penal? «Tenía que todo: asesinos, narcotraficantes, secuestradores y hasta se encontraba el exguitarrista de Callejeros que murió recientemente (Maximiliano Djerfy)», especificó el arquero. Y explicó de qué forma era su rutina: «Nos levantaban a las 6 o 7 de la mañana para el recuento. Después ciertos estudiaban, otros trabajan. Yo salía a correr, realizar gimnasia, llamaba por teléfono. El tiempo no pasaba».

Fulminó a Matías Morla

Por otra parte, Migliore charló muy mal de Matías Morla, quien fue su letrado a lo largo de esa dificultosa etapa personal. «Lo tenía como letrado y él me afirmaba que negase todo. Iba, declaraba y me mandaban otra vez adentro. Al otro día lo mismo. Hasta entonces, él se paseaba por los canales, iba al programa de Susana Giménez, al de Moria Casán y charlaba de la causa. Le sirvió mediáticamente, estuvo bueno para él», aseveró.

«Pero hubo un día en el que se me salió la cadena y le dije ‘No te deseo ver jamás mucho más y en el momento en que te cruce, agarrate por el hecho de que te arranco la cabeza’. Jugaba con cosas que no debía», continuó. Y cerró: «Ahí cambié de letrado y a los cinco días se encontraba en el hogar. En el momento en que vos andas acusado de encubrimiento, puedes contribuir a tu mejor amigo, a tu conyugue o a un familiar. Me hacían denegar las tres cosas. Yo debí probar que a quien le había prestado el teléfono tenía una amistad conmigo».