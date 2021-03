Pocos días atrás, Mariana Nannis efectuó fuertes afirmaciones contra su ex- pareja y padre de sus hijos, Claudio Paul Caniggia. La riña entre los progenitores de Charlotte, Alex y Axel semeja no tener fin y en este momento, se aúna un nuevo capítulo a la guerra que sostienen desde hace cierto tiempo.

” debería estar preso por el hecho de que tengo presentes de todas y cada una de las ocasiones que me pegó y abusó de mí. Segundo, logró negocios ilegales y debería estar preso y no lo tendrían ni que dejar escapar del p*** país que es Argentina. Si no estuvo al costado de el no hubiese jugado ni a las bolas”, señaló Nannis en una entrevista que le hicieron en Hay que ver por la pantalla de El Nueve.

En este momento, a propósito de sus estos, quien salió a charlar fue Soraya, su mejor amiga. Al aire de por la mañana, la mujer contó que presenció entre los capítulos de crueldad de la pareja. “ estuve únicamente una vez con en el 93 en Miami y de ahí que me aparté un tiempo de Mariana. me llamaba aquí a Suiza desde Marbella y escuchaba los chillidos y las patadas a Mariana”, apuntó.

“ me llamaba frecuentemente de noche llorando y chillando. le solicitaba que llame a la policía y escuchaba de qué manera golpeaban la puerta”, descubrió. ” vi solo una vez que le pegaba. En el 93 vi un abuso de , la golpeaba. En ese instante le dije ‘Mariana, dejá esto”, manifestó.

“ vivió 33 años un infierno. la envolvía. La multitud psicópata hace eso. tenía las valijas preparadas aun antes de tener hijos y se arrastraba pidiéndole que se quede y diciéndole que la amaba. Después en el momento en que tuvo a los hijos, lo mismo. ‘¿Quién te va a agarrar? ¿Qué hombre te va a agarrar con tres hijos?’. La envolvía y de ahí que estuve unos años separada de , por el hecho de que no se encontraba según eso”, añadió.

Soraya asimismo se explayó sobre la trágica muerte de Nélida, la mamá de Claudio Caniggia, a objetivos de los ’90. “En el momento en que se suicidó la madre todos afirmaron ‘fue Mariana Nannis’, pero de todos modos, la madre de era depresiva crónica. El hijo la negaba y, más que nada, la familia de Mariana que no se por qué razón. Un día la madre no soportó mucho más y se tiró por el balcón”, expresó.