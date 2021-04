El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó que dio positivo de coronavirus y los usuarios de Twitter crearon rápidamente hicieron tendencia el hashtag «Fuerza Presidente» para enviarle fuerzas y apoyarlo ante esta difícil situación. El mandatario nacional confirmó que sufrió una leve fiebre de 37.3 grados y también dolor de cabeza, por lo que decidió realizarse un test rápido.

Actualmente se encuentra a la espera del resultado del hisopado para obtener una respuesta concreta. «Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo», expresó el jefe de Estado y líder del Frente de Todos en una semana en la cual los contagios crecieron como hace cinco meses no sucedía.

«Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal», agregó en un hilo de Twitter.

Y cerró: «Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento. Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos».

Además, en el primer día de la Semana Santa, el Ministerio de Salud compartió el reporte epidemiológico del coronavirus en Argentina. La autoridad sanitaria nacional registró 9902 nuevos contagios, con 82 fallecimientos. De acuerdo a los responsables de la Salud en las distintas jurisdicciones exclaman que estamos ingresando en la «segunda ola» de casos y que se podrían tomar «medidas más restrictivas».