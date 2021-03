Los entusiastas de «Corte y Confección Conocidos» están en su peor instante. Es que Pachu Peña, quien era idolatrado por los fanes del reality de costura conducido por Andrea Politti, fue eliminado esta tarde en la rivalidad de El Trece. Podemos destacar que el histórico humorista acabó perdiendo su puesto en el software a causa de un imperdible codo con codo con María Laura Santillán. Tristeza sin limites con lo que pasó con Pachu en el software de Politti.

«Merced a todos por el aguante y cariño. Abrazo colosal. Es solo un juego. Fui el peor», precisó Pachu en Twitter, tomándose con mucha tranquilidad su supresión del reality de costura conducido por Andrea Politti. «Fue realmente difícil, nos costó un montón», expresó en primera instancia la miembro del jurado Verónica de la Canal, anunciando la supresión del cómico. Más allá de que la resolución de los examinadores fue unánime, los jurados debieron discutir mucho para poder ver quién había de ser eliminado del programa.

«Llegamos a la conclusión los tres juntos, pero lo que sucede es que ámbas vidrieras tenían algo positivo y algo negativo. A los tres nos pasó lo mismo, ninguna se encontraba ni tan bien, ni tan mal. Y eso fue lo que nos costó un montón”, añadió por su lado Benito Fernández. De forma rápida, fue el momento de Andrea Politti de tomar la palabra: «Alén de quien se quede y quien se vaya, pues después existen muchas conmuevas, a los 2 gracias, a los 2», precisó la conductora.

«Pues venir, llegar a Corte y confección y ver a gente tan talentosa y tan capaz, tan buenas personas, la realidad que es algo precioso y te entran ganas de realizar el software todos y cada uno de los días. Eso desde el lado personal”, continuó Politti. A eso que Callejón le retrucó: «Gracias, por el hecho de que estando aquí, cumplo un sueño personal, muy apreciado para todo el mundo, pues se habla ahora saben de quién. Y la realidad que me chifla estar aquí, y merced a mis compañeros, siento que tengo considerablemente más para ofrecer, pero tienen la resolución», manifestó la vedette.

Tras ser eliminado, Pachu se despidió del programa con hermosas expresiones: «Deseo agradecer a todos. Hay muchas personas haciendo un trabajo en este programa y eso lo valoro bastante. Ver un programa de este modo, con tanta gente haciendo un trabajo, es bastante. Y la paso salvaje, me divierto, siempre y en todo momento le coloco un plus de humor a fin de que la multitud asimismo se divierta, que es lo que mucho más me agrada, y gracias todos, que sea lo que Dios desee”, manifestó el histórico humorista, abandonando el software.