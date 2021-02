Ya hace varios años, José María Listorti se consolidó como entre los conductores mucho más estimados y populares de los medios de este país. Tras dejar algo de lado al humor, ha conformado una dupla explosiva al lado de Denise Dumas, con quien conduce «Hay que ver», el período que se emite todas y cada una de las tardes por medio de la pantalla de Canal Nueve.

Pero lo que el compañero de Marcelo Tinelli jamás imaginó, fue pasar durante un momento de este modo en vivo, mientras que entrevistaban a la doctora Gabriela Piovano. En la mitad de lo que ocurre, eligieron charlar sobre el comienzo de las clases, y mucho más exactamente, de la existencia de los chicos en el sala, tras un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus y la cuarentena establecida.

Lo que parecía una charla rigurosamente enlazada a la salud, se convirtió en un instante muy tenso en el momento en que el marido de Mónica Listorti estimó que la charla había empezado a apuntar a la político, algo que no le agradó para nada. Enfrente de todos sus compañeros y mientras que la médica lo escuchaba con atención, no dejó pasar este instante tan polémico.

José María Listorti le ha dicho a Piovano que no todos y cada uno de los chicos de la Argentina tienen conexión a internet y a Zoom, algo que provocó su reacción. “De ahí que, precisamente, estuvimos puteando al gobierno de la región que no dio PCs…”, disparó. “¿Y Nación qué? ¡No me lo realice político, doctora! Sino más bien carece de sentido la charla. me charla de Larreta y no me charla de Kicillof”, lanzó el conductor.

“No deseo charlar de política… ¡Cag…! ¡Me puso la salud en la política! ¡Cag… no posee felicidad la charla! la llamo como doctora, no como componente… ¡No me ponga la política en el medio!”, arremetió el amigo de Denise Dumas furioso. «Si me van a llamar para debatir, al menos tengan razonamientos y Lourdes antes ha dicho una pel…», lo atacó la doctora, citando al comentario de Sánchez sobre las guardas sicológicas de pediatría, que según su información, están colapsadas.