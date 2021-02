No se guardó nada y dejó a todos enmudecidos. Fabián Doman decidió referirse en “Intratables”, el período que transporta adelante por medio de la pantalla de América televisión, a la “vacunación VIP”, de la que fue acusado el Ministerio de Salud de la Nación, después de que saliesen a la luz ciertos nombres de las personalidades que han recibido dosis de la vacuna rusa Sputnik V, lo que le acabó costando el puesto a Ginés González García.

“Buenas noches. La imagen, sonriente. Qué caradura, eh. Irse sonriendo. Ese señor afortunadamente por el momento no es mucho más el ministro de Salud de la Argentina. seguramente entre los peores ministros de Salud que tuvo la pandemia cerca del planeta. Es tan cag.. que, en este momento vamos a leer el artículo de renuncia, le echa la culpa a una asesora. ¡Le echa la culpa a una asesora!”, disparó.

“Hay que ser cobarde. No tiene lo que se debe tener para admitir que armó un vacunatorio VIP y que, en el momento en que lo llamó Verbitsky, salió corriendo y armó todo a fin de que lo vacunen. De este lado nos encontramos los idiotas que en hoy, como gigantes pelot… estábamos adelante de una PC que no funcionaba. Y que en el momento en que mencionamos que no marchan, te mandan al 147, que tampoco marcha”, mantuvo Fabián Doman.

“Pero si sos amigo de este señor ibas al ministerio, como Horacio Verbitsky, y te vacunaban. El poder persistente es este, no se equivoquen. El poder está aquí, y el golpe de el día de hoy es este. Se autodestruyó un señor que era el dueño ética del país. Un señor al que había que ojearlo para poder ver quién era malo y quién era bueno en la Argentina. Un señor que confunde que una compañía gane plata con fuga con una impunidad monumental”, arremetió contra el periodista.

“Y que no posee ningún reparo en hacerle una pregunta al ministro de qué forma podía vacunarse. Que haya un desequilibrado, imbécil, ido o impune, puede pasar. Pero que haya alguien que lo atienda no, y de ahí que se marcha Ginés. Hijos de p… que no desean realizar la lista para vacunarse hay en todos los lugares. Aquí y en USA. El inconveniente es quién le atiende el teléfono”, sentenció sin tapujos el conductor de “Intratables”.