Gianinna Maradona siempre y en todo momento fué una figura polémica en el momento de ofrecer respuestas a través de la tele o las comunidades en el momento en que se siente atacada o que atacan a su familia. Últimamente arremetió con todo a través de las redes después de que subiese una fotografía de Daniel Osvaldo con una amiga suya y todos pensaran que tenía que ver con ella. Fundamento por el que, varios medios hicieron nota sobre esos comentarios de romance que los tiene como personajes principales. Gracias a esto, la hija de Diego Maradona no se guardó nada contra el periodismo.

Como entendemos, la relación tanto de Gianinna, como de Dalma jamás fue para nada buena con los medios y en mucho más de una ocasión los acusaron de irrumpir su historia privada. Aun, entre sus oraciones mucho más polémicas, la ex- del Kun Agüero deseó un planeta sin periodismo. «Que forrada que te escriban una nota en el momento en que no sos vos la de la fotografía», empezó diciendo la mamá de Benjamín Agüero.

» ‘Se piensa que sos vos’ ¿ES JODA? ¿No ven que les escribo a ELLOS? ¿O unicamente se quedan con lo que desean? No voy a entender jamás la ofensa propio que tienen. Y ahí están, siempre y en todo momento exactamente los mismos comunicando lo que desean reportar sin sostén ni método. Desinforman y reflejan sus miserias», cerró. Y como era de aguardarse, recibió cantidad considerable de mensajes por la parte de los clientes.

En tanto que, como entendemos, los maradonianos siempre y en todo momento se sostienen atentos a cada cosa que distribuyen los familiares y amigos de Diego Armando. Eminentemente sus hijas. Tengamos en cuenta que esta no es la primera oportunidad que Daniel y ella son vinculados por una supuesta relación. En 2015 se dio una situación afín que logró que Jimena Barón terminara la amistad que tenía con la hija de Claudia Villafañe.

«No sé si salió con mi ex- pero ella me contó una situación de una forma y después, desgraciadamente para ellos, hubo un vídeo que desdijo bastante lo que me contaron y me sentí extraña. Yo se encontraba en un instante en el que era un flan, se encontraba destruida con todo cuanto me pasaba. Por ahí me pasa el día de hoy y me lo tomo de otra forma, pero en su instante yo no tuve energía y me hirió», explicó la autora de «La Cobra» en aquel instante de comentarios, a lo largo de una entrevista.