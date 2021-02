La miembro del congreso de los diputados nacional del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, y la exembajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro, protagonizaron este viernes un cruce de críticas en la comunidad Twitter. El fundamento del choque fue un emprendimiento de ley que busca la extensión de la edad jubilatoria para “agrandar el ingreso al trabajo de la gente, independientemente de la edad”, anunciado por la legisladora.

El emprendimiento comunicado por Cerruti hablamos de una “Ley Antiedadismo” a fin de que “todas y cada una la gente tengan ingreso al trabajo o a eso que deseen llevar a cabo sin depender de los años que tengan”. “La edad es un instante en el calendario pero no te quita habilidades ni opciones, de ahí que vamos a enseñarte una Ley Antiedadismo a fin de que todas y cada una la gente tengan ingreso al trabajo o a eso que deseen realizar sin depender de los años que tengan”, escribió la miembro del congreso de los diputados en su Twitter.

Horas después, la exembajadora frente al Reino Unido cuestionó la idea y acusó que tenía que ver con “un plan de ajuste”. “¿Qué? Prolongar la edad jubilatoria no es buena iniciativa Gabriela Cerruti. Al revés, en el planeta postpandemia se está pensando en achicar la jornada de trabajo y prestar jubilación temprana para repartir el poco trabajo. Siempre y en todo momento los proyectos de ajuste desearon prolongar la edad jubilatoria”, mantuvo Castro.

Cerruti reaccionó frente a la referente kirchnerista y aseguró que solo trata de no discriminación por edad. “¿Seriamente Alicia? Increíble. Leé el emprendimiento de ley, por favor. O llamame. Hablamos de no discriminar por edad y que no te impidan postularte a trabajos o conseguir créditos, como sucede aún en el estado, si tenés mucho más de 40 años”, le respondió.

“Se me provoca que todos y cada uno de los que están hablando alguno por aquí no tienen ni la menor iniciativa lo que es salir a buscar empleo tras los 40, más que nada para las mujeres. Sí, deseamos que no se discrimine por edad, y vamos a ponerlo por ley”, sentenció Cerruti en forma de acabar su intervención sobre esto. En la medida en que por la parte de Castro no se registró un nuevo tweet desde su cuenta, sino más bien un retuit a una publicación de una usuaria.

Esa publicación compartida por la exembajadora reza lo siguiente: “Precisamente entre los mayores inconvenientes que nos encontramos atravesando es que los jóvenes no hallan cupos laborales libres para introducirse en el mercado de trabajo. Me semeja insignificante que quienes meritan reposar y esparcimiento deban continuar haciendo un trabajo”. De forma indirecta, Castro acabó teniendo la última palabra en la discusión.