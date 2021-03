Pasó el Superclásico y fue con un empate por 1-1 entre Boca y River. Más allá de que los 2 tuvieron buenos instantes, ninguno ha podido hacerse fuerte en el momento en que mejor jugó y de ahí que la igualdad dejó conformes a prácticamente todos. Después de las acciones Marcelo Gallardo le reconoció un mérito a Miguel Ángel Russo. El directivo técnico del Millonario charló del trabajo de su compañero del Xeneize y no tuvo inconvenientes en aceptar un fallo de el: «La realidad que no lo pensé».

¿A qué se refirió el «Muñeco»? En la anterior se comentó la oportunidad de que el entrenador de Boca ubique a una línea de tres defensores pero jamás se llegó a corroborar. Algo similar sucedió con la situación de Edwin Cardona, quien al final no participó del desafío. En el momento en que empezó el juego, se vio: el grupo azul y oro se paró con tres centrales y 2 laterales, armando una línea de cinco en defensa y de tres en ataque.

Después del acercamiento, Gallardo comentó que no imaginó un ámbito semejante, con un Boca mucho más especulativo. «La realidad que no lo pensé. Lo pensé con Cardona adentro y, si no se encontraba, pensaba en que iban a poner un agresor y bajar a Tevez, o un volante mucho más. No pensé en la línea de cinco defensores concediéndonos la pelota para explotar el espacio. Lo hicieron de esta manera, la primera media hora no nos intranquilizaron tanto, tampoco », ha dicho.

Autocrítica de Gallardo

Por otra parte, el «Muñeco» no tuvo inconvenientes en ser autocrítico con sus players y marcó el primordial fallo que vio en su equipo. Para , desde lo técnico River no ha podido hacerse fuerte para lograr desestabilizar a una defensa que se mostró bien parada. Y eso complicó el trámite general de un Millonario que no logró tener el control del partido de la forma donde siempre y en todo momento busca llevarlo a cabo.

«El gol de les facilitó el trabajo para sentirse mucho más cómodos con esa predisposición táctica. Y a nos costaba, precisamente, pues teníamos muchas piernas tras la pelota y no estuvimos precisos», apostilló Gallardo. «En el momento en que el juego es cerrado necesitás desequilibrio individual para romper esa barrera protectora y no lo tuvimos», sentenció. El resultado fue 1-1 pero tácticamente el DT se llevó trabajo para la semana.