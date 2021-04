Un equipo que se mantiene desde hace siete años en lo más alto del continente, es uno que está destinado a tener grandes problemas para retener a sus figuras. Y mucho más si ese conjunto se desempeña en un país como lo es la Argentina. No es fácil para River, tampoco para Gallardo, cuidar el nivel de su plantel. Porque conseguir dólares es casi una utopía. Y cualquier liga del exterior puede tentar de gran manera a los jugadores para que peguen el salto económico. De cara al próximo mercado de pases, hay tres jugadores titulares que podrían irse del Millonario. ¿Quiénes son?

El primero que aparece en la lista es Rafael Santos Borré, que los últimos días estuvo negociando con Palmeiras y Gremio de Brasil. Aunque las dos propuestas fueron rechazadas. Un poco porque no le convencía jugar en otro país de Sudamérica, y otro tanto porque Marcelo Gallardo logró convencerlo de que su futuro se encuentra en Europa. Por el momento no hay nada firme. Pero al atacante colombiano se le termina su contrato en el mes de junio y la opción de renovar no es la más firme de todas.

La segunda posición se encuentra ocupada por Gonzalo Montiel que extendió su vínculo con River. Sin embargo, a la hora de hacerlo se aplicaron ciertas normas para que su salida no sea tan complicada. Por ejemplo, su anterior cláusula de rescisión estaba por arriba de los 20 millones de dólares. Mientras que en el próximo libro de transferencias su costo se reducirá de manera considerable, hasta llegar a los 10 millones. Eso sí, su intención siempre fue irse de la Argentina dejando un ingreso económico.

Y en el tercer escalón aparece Nicolás De La Cruz que en los últimos días se rumoreó que se encuentra en la mira de la Fiorentina, de Italia, y del Manchester City, de Inglaterra. Este último está siguiendo sus pasos desde hace un largo tiempo. Y todo pareciera indicar que a mitad de año podría llegar a realizar algo más que un sondeo. En este caso, la ganancia del Millonario sólo será del 30% porque es lo que dispone del pase del jugador, el resto está en manos de Liverpool de Uruguay.

Las otras figuras a irse

Leonardo Ponzio y Javier Pinola son dos profesionales que también podrían ponerle punto final a su estadía en River. No obstante, en ambos hay otro tipo de aspiraciones. Ya que se encuentran jugando sus últimos partidos. Pero todo podría llegar a cambiar de acuerdo a la participación del equipo en la Copa Libertadores. Si se logra superar la instancia de la Fase de Grupos, la intención es al menos seguir hasta el mes de diciembre y luego realizar una evaluación.