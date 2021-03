Es un partido aparte. El resto encuentros de la fecha quedan reducidos de enorme forma, pues los 2 equipos mucho más esenciales del fútbol argentino se marchan a conocer las caras en un campo de juego. Y con esto se genera la puesta en marcha de una sucesión de tácticas para conseguir la victoria. ¿Cuál es la noticia del actual año? Boca está apostando a los trascendidos de players lesionados sin la existencia de partes médico. Al tiempo que en River la duda pasa por otro sendero. Uno que es considerablemente más noble, y en relación a la figura de Gallardo.

Ayer, al mediodía, los cronistas que cubren esta época del equipo de La Ribera detallaron que Tévez se había retirado del entrenamiento con afecciones en el tobillo. Y a los pocos minutos se comunicó que Cardona había sufrido una contracción muscular en el cuádriceps. Esto causó que se pongan en duda sus presencias. No obstante, desde el club no hicieron ningún género de comunicado. Por lo tanto, se calcula que hablamos de un plan para distraer a River y de este modo el cuerpo técnico del Muñeco decida presentarse a la Bombonera con un equipo con algunas licencias en lo defensivo.

¿Y Gallardo se sumó al juego? «Tengo el equipo, pero no estoy en condiciones de darlo. No tengo ninguna duda. Todavía no se los dije a los players, indudablemente lo lleve a cabo mañana a fin de que estén dirigidos de lleno en el partido. No me agrada ofrecer el equipo”, manifestó el Muñeco. Y añadió: «Lo único que haría es ofrecerle al contrincante una conformación definida y oficial con qué jugador saldré, alén de que alguno logre mudar funcionalidades”. La verdad es que hay alguna duda si va a ser titular Maidana o Rojas. Por otra parte, si juega con línea de 4, la franja de volantes se va a ver favorecida.

Y además de esto dejará de existir la duda sobre Carrascal. En tanto que el colombiano no está atravesando un óptimo instante. Parece ser, la carga de portar el número 10 en su espalda es bastante para su figura. Y esto transporta a que el Muñeco deba elegir si ingresa Zuculini para ser una rueda de auxilio para Pérez. O se genere el regreso de Álvarez a la capacitación titular. Si bien por otra parte no se desecha que Palavecino se gane la oportunidad de enfrentar su primer acercamiento desde el arranque.

Por el hecho de que en sus últimas muestras dejó enormes impresiones y es destacable como el sistema de juego de River se volvió mucho más fluido. Para resumir, las especulaciones del Muñeco son realidades específicas, hay un interés por progresar la manera en la como su escuadra enfrenta los partidos. Puesto que hay gran diferencia entre el partido del jueves pasado en la Supercopa Argentina con el que se desarrolló unos cuantos días después en el marco la Copa de la Liga Profesional. Eso sí, hay que tener en consideración que los players tuvieron poco tiempo de reposo.