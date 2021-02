En las últimas semanas la dirigencia de River se movió de enorme forma, no solo para hallar refuerzos pedidos por Gallardo, sino más bien asimismo a fin de que se generen una enorme renovación de contratos en el plantel. Entre los que estampó la firma es Nicolás De La Cruz, quien quedaba libre a mitad de este 2021. Esto trajo una gran calma, si bien la verdad es que no está asegurada su continuidad alén del mes de junio.

El uruguayo charló con Sport890, radio de su país, y aceptó que está presto a irse en el mediano período. “La renovación se encontraba dirigida tiempo atrás atrás. Siempre y en todo momento tuve calma y afortunadamente pudimos llegar a buen puerto. En el periodo de pases de junio vamos a oír promociones”, sentenció el volante de 23 años que hace cierto tiempo está en un nivel altísimo y que empezó a llamar la atención de clubes en Europa.

Al tiempo, De La Cruz descubrió a qué liga le agradaría emigrar más adelante. “La Premier pertence a las ligas que mucho más me cautiva. El fútbol europeo para mí sería un salto muy grande. El día de hoy estoy contentísimo y me enfoco en lo que es River”, explicó. Hace unos meses se charló de un interés preciso del Manchester City de Guardiola por el volante surgido en Liverpool de Uruguay, si bien la verdad es que el jugador jamás recibió algún llamado.

“Vi lo del City en la prensa, pero todos esos temas se los dejo a Paco (gerente). no me ha dicho nada y tampoco le pregunté”, comentó. Hay un punto primordial en esta historia y sucede que indudablemente De La Cruz va a ser convocado a la Copa América para representar a Uruguay, con lo que va a tener una vidriera muy grande. Es esto lo que apunta el jugador para hallar una oferta que le ayuda tanto a como a River, que espera una aceptable suma de dinero por el volante.

Finalmente, el agresor se refirió al fallecimiento del Morro García, y sorprendió con una revelación personal muy deslumbrante. “Fue durísimo lo que pasó con Santiago. lo viví muy de cerca por el hecho de que me pegó bastante la depresión. Estuve bajoneado al punto de no estimar continuar con esta profesión. Hubo instantes donde no jugaba, me insultaban, no me salían las cosas y me despertaba sin ganas de proceder a entrenar. Afortunadamente tuve a mi familia, fue un desarrollo de estudio”, concluyó.