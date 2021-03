Gastón Protal es mucho más popular en Argentina por ser hijo del conductor Raúl Portal o por estar casado con Mariana Fabbiani, o aun en pareja con Julieta Prandi. No obstante, en el exterior es un respetado directivo de series y películas y en la actualidad está a puntito de estrenar una película en Argentina con enormes actores como Diego Peretti, Natalia Oreiro y Pablo Rago.

El realizador charló con la periodista Fernanda Iglesias en su programa “Esto no es Hollywood”, respecto de su mucho más reciente largometraje “La Noche Mágica”, que se grabó inmediatamente antes del comienzo de la pandemia, que está hace un año aguardando que se estrene. Descubrió asimismo que ya hace un año está viviendo en Buenos Aires, después de estar haciendo un trabajo en USA, y que se apartó de su mujer.

“Estoy instalado nuevamente en Buenos Aires, me asistió nuevamente la explicación de la pandemia, por el hecho de que estoy haciendo un trabajo para una compañía estadounidense construyendo series de ficción y películas”, explicó. “Con el tema de la pandemia cada uno de ellos salió a su país a aguardar que se reabriera el planeta, que daba la sensación de que iba a pasar en tres meses, y se dieron cuenta que se podía trabajar de manera perfecta, más que nada en la etapa de avance”, comentó.

“Y me dejó vivir en la Argentina, la semana anterior estuve en México, por servirnos de un ejemplo, pero viajaría prácticamente de forma exclusiva en el momento en que me toque regentar, los primeros episodios de la serie que hago, y si sale una película asimismo”, contó Portal. “Vine a filmar la película y ahí se dio todo, fue a final del 2019 y el estreno iba a ser en el mes de abril y ahí ahora me quedé a conocer a mi familia. Después vino la pandemia” recordó.

“ me aparté hace un año y medio”, descubrió Portal. “No salí a contarlo a las gacetas”, ha dicho entonces en tono en broma. “Fue movido, pero todo para recontra bien. Charlaba el pasado día con Joaquín Furriel y le afirmaba que el matrimonio habría de ser esto, estar separado. Tener 2 o tres días cada uno de ellos únicos para los chicos, tenés toda la energía para jugar todo el día, después tenés toda la vida sosegada para dedicarle al laburo, que absolutamente nadie te jode, si querés salir con tus amigos, y después se ven unos cuantos días mucho más la pareja, con todas y cada una de las ganas de verse” consideró. Por último, en relación a la etiqueta que le ponen de “hijo de” o “exmarido de”, bromeo y estimó que “es algo nobiliario lo mío, pasé de hijo de Portal, a exesposo de Mariana Fabbiani, a novio de Prandi, y ahí frené”.