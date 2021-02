Luli Fernández es una de las modelos más activas en las redes sociales de la Argentina, junto con Pampita y la China Suárez. Desde hace un tiempo, la celebridad comparte «tips» de belleza con su millón de seguidores y ahora también de cocina. Sin embargo, esta vez recibió críticas que no pudo dejar pasar y dio una demoledora respuesta a uno de sus haters. “Gente resentida”, fueron algunas de las palabras que utilizó la presentadora para referirse a aquellos que la cuestionan.

Cuando realizaba tutoriales de belleza, casi todos los comentarios denotaban cariño y apoyo. Pero ahora hubo muchos que no se tomaron del todo bien la nueva iniciativa de la conductora. “No sabe qué inventar. Hay gente que estudia y de repente sale enseñando maquillaje que da gracia y ahora es cocinera”, disparó picante uno de los usuarios de Instagram, en contra de la mediática. Como era de esperar, Luli iba a explotar de indignación.

Llena de ira, la morocha perdió la paciencia y salió a decir todo lo que pensaba de las agresiones virtuales. “Todo el tiempo invento cosas. Soy una máquina de inventar. Soy mamá, creo que todas las mamás les damos de comer a nuestros niños y me atrevo a decir que el 99 por cierto no es cocinera profesional. Como así también creo que todas nos maquillamos un poquito y me atrevo también a decir que el 99 por cierto no es maquilladora profesional”.

Y agregó: “El problema de la gente resentida es creer que nadie puede hacer nada por el simple hecho de que ellos no están conformes con nada de lo que hacen. Ahí sí no puedo ayudar porque como para mí el sol sale para todos, siempre, desconozco cómo salir de ese lugar de veneno. Igual si te j***, dejá de seguirme, porque vas a vivir enojada; yo no paro”. Dicho ida y vuelta fue compartido por la propia Luli Fernández a través de sus historias de Instagram.

A estas duras palabras, Fernández reflexionó sobre el tema: “Nunca dejen de hacer cosas por la frustración ajena. Cuando me dicen ‘¿qué pensás de la crítica constructiva de la que no construye nada?’, aquí está mi respuesta”, escribió junto a la captura de pantalla de la conversación con su hater. Sin embargo, esta no es la primera vez que la morocha se enfrenta con uno de sus seguidores más desubicados.

El último enfrentamiento virtual de la mamá de Indalecio fue cuando la criticaron por la delgadez de su hijo: “Si decís cosas lindas, estás en una frecuencia copada. Si tirás cosas malas, te vuelve eso. Por eso siempre trato de responder con amabilidad por lo menos. Claro está que hay personas que no quieren preguntar nada, solo acusar y denostar. Pero allá ellas, no es asunto mío”, fue su polémica respuesta.