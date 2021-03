Ayer de noche, siete competidores de Masterchef Celebrity debieron elaborar sus recetas sobre la base de yerba mate en sus formas: con palo, sin palo, ahumadas, con tonos frutales, etcétera. A cada pluralidad correspondía un postre.

Georgina Barbarossa escogió el bulto que afirmaba “despacio”, y con llegaron los elementos y la receta de su desafío: realizar un cheesecake.

Después del paso de Damián Betular por su estación de trabajo, que acabó de nuevo en nerviosismo, la actriz completó su postre y se sometió al veredicto.

“Es un cheesecake de pobre confección con poco gusto a mate, exceso de masa, exceso de frutos, no cumple para nada la meta pedido, y además de esto está un tanto quemado”, arrancó Germán Martitegui.

Pero por si acaso eso no fue nada, hacía falta la devolución de Betular, el especialista en pastelería del conjunto: “Es como un cheescake de una tía que no cocina. En el momento en que Santiago Del Moro comenzó con la cuenta recesiva creí que no ibas a dar. Y habría sido mejor que esto”.

“Me da la sensación de que no agradó, ¿no?”, ha dicho Barbarossa, tratando ponerle humor a la situación, pero después prosiguió seriamente: “Es la peor devolución que dieron en la crónica de MasterChef. Es tan horrible que te causa felicidad, tenés que reírte. Estoy dejando la vida, pero en esta ocasión no salió”.