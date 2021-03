Georgina Rodríguez y Católico Ronaldo semejan tener sus permisos en el hogar bien establecidos. En el momento en que no posee compromisos de trabajo, la modelo, de 27 años, sigue en su casa en Turín, Italia, cuidando de los 4 hijos que tiene con el delantero de la Juventus, de 36. Si bien la única que salió de su vientre fue Alana Martina, de 3, asimismo ve como sus hijos a Católico Jr., de 10, y los mellizos Eva y Mateo, asimismo de 3.

En una reciente entrevista para la gaceta Sportweek, Georgina charló de sus deseos por el entrenamiento físico, si bien asimismo descubrió ciertos datos de de qué forma es su historia en pareja. La influencer argentina-de españa dejó claro que sostiene la vivienda en orden al paso que el futbolista portugués se hace cargo de entrenar, jugar fútbol y costear todos y cada uno de los costos de la vivienda y su familia.

Rodríguez apuntó que CR7 jamás hace los menesteres del hogar. «Tras entrenar toda la mañana, se merece hallar un óptimo plato de comida ardiente listo con amor», ha dicho la embajadora de fabricantes de hermosura. es quien se hace cargo de prepararle la comida a Católico, llevar los pequeños al instituto, adecentar la vivienda y hasta realizar el trabajo que, comunmente, hacen los hombres.

Católico no cambia una lámpara de luz en su casa. «Es realmente difícil, poseemos techos tan altos», señaló Georgina. «Si fueses Católico Ronaldo, ¿cambiarías una lámpara a prácticamente 20 pies del suelo? Mejor no», añadió. Aparentemente, procura sacarle responsabilidades a su pareja pues, a pesar de que los techos son altos, es quien se monta en la escalera para mudar las lámparas en su mansión italiana.

La modelo aseguró que el ganador del Balón de Oro es su máximo motivador, pero más que nada tratándose de sostener una vida sana. «Compartimos el gimnasio … ¡pues solo disponemos uno en la vivienda!», respondió en el momento en que le preguntaron si Católico la presiona para llevar a cabo ejercicios o si en algún instante la llegó a corregir. «Aprendí bastante de . Me asistencia, me enseña y me incentiva. En el final eres un reflejo de lo que ves … Y lo veo ».