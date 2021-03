Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa, estuvo durante una hora este jueves por la tarde en la Casa Rosada, en medio de los cuestionamientos a su gestión y a las medidas que tomó para evitar los contagios de coronavirus. No se conoció cuál fue el motivo de su visita, pero no se reunió con Alberto Fernández, quien en ese momento no se encontraba en la sede del gobierno nacional.

Según informó la agencia NA, Insfrán llegó a la Casa Rosada unos minutos después de las 16, y estuvo allí aproximadamente una hora. Además de que no estaba Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero estaba reunido con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, por lo que el gobernador formoseño tampoco se reunió con él.

Insfrán recorrió los pasillos de la Casa de Gobierno sin que se conociera cuál era el motivo de su visita. Tampoco hubo comunicados oficiales. De todas formas, fuentes de la Casa Rosada desmintieron que el gobernador de Formosa se haya reunido con Wado de Pedro, ministro del Interior, ante algunos rumores que habían circulado.

El mandatario provincial había participado algunas horas antes de la videoconferencia encabezada por Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos con los gobernadores de todas las provincias y con Horacio Rodríguez Larreta, en la que coordinaron distintas acciones para seguir luchando contra la pandemia de coronavirus e intentar evitar el aumento exponencial de los contagios.

La tensión en Formosa continúa y en los últimos días hubo incidentes con dirigentes opositores, que intentaron ingresar a la provincia y fueron demorados. Se trató de siete diputados nacionales de la UCR, entre los que se encontraban Alfredo Cornejo y Mario Negri. Denunciaron que fueron «retenidos» por la Policía en la frontera con Chaco.